Entraygues-sur-Truyère. Toutes les saveurs à la fête du village

Pour le week-end de fête d’Entraygues, le comité d’animation avait mis en place un long week-end d’activités variées et de fête médiévale : un gros travail de programmation avec randonnée pédestre familiale, apéro concert avec "The Djaboss" à la maison des associations, conférence sur le Moyen Âge, concours de belote, concert "A la Vostra", concours de pétanque, concert médiéval à l’église, vide grenier et bien sûr, la fête foraine sur la place de la République. Sous le château, la "Compagnie du Chêne Ardent" avait établi son camp médiéval, avec animations, malgré une chaleur torride.

Au centre de secours, les anciens (Thierry, Michel, Dédé et Christophe), aidant les bénévoles de l’amicale, avaient cuisiné comme chaque année une centaine de tripous, qui attirent les amateurs dès le matin. Avec fromage, fruit, café et fouace, le petit-déjeuner était copieux ! Et les visiteurs ont partagé le verre de l’amitié, dans le hangar de la caserne. Bref, un week-end chargé et pour tous les goûts.