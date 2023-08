Brommat. Un concert en point d’orgue des animations estivales

Dans le cadre des animations estivales, le comité des fêtes de Brommat, en partenariat avec la mairie, a dernièrement proposé une soirée-concert avec trois groupes.

Pour débuter la soirée, le duo "Clara et Olivier" a proposé des chansons sur un registre fait de douceurs et de tendresse. Entre jazz et chanson française, le duo nous a accompagnés sur un chemin tissé de compositions personnelles et de reprises.

La soirée se poursuivait avec la prestation du Groupe "Crooked Nails", un duo qui avec une vieille contrebasse et une guitare grumeleuse transforme leurs histoires en airs de blues. C’est aussi le souffle d’un harmonica, de chaînes martelant un blues primitif hanté par une voix rocailleuse.

La soirée se terminait par la prestation du groupe "Valleys and Plains", duo de musique innovant et original. Le son du trombone et des synthétiseurs se mêlent pour évoquer des paysages hypnotiques qui donnent une envie de danser.