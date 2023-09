Espaces verts : la ville de Paris embauche 25 jardiniers

La Ville de Paris recrute 25 jardiniers pour rejoindre la direction des espaces verts et de l'environnement. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 septembre.

Vous avez moins de 28 ans (non diplômé) ou plus de 45 ans (en situation de chômage longue durée) et souhaitez participer à l'embellissement des 2 300 hectares d'espaces verts de la capitale ? Alors rejoignez les équipes de la ville de Paris.

Au sein de la direction des Espaces verts et de l’Environnement, en tant que jardinier et jardinière, vous participez à l’amélioration du cadre de vie des Parisiens à travers l’embellissement des espaces verts de la capitale.

Vous entretenez par des méthodes de gestion durable les 2 300 hectares de patrimoine vert de la Ville de Paris : 533 parcs et jardins, les Bois de Boulogne et de Vincennes, les bacs et jardinières présents sur l'espace public.

Selon votre affectation, vous pouvez : assurer l’entretien horticole d’un ou plusieurs espaces et participer à leur composition florale et arbustive, assurer la production de végétaux destinés aux espaces publics parisiens ; mettre en valeur le patrimoine végétal ainsi que les collections botaniques municipales ; réaliser des compositions d’art floral ; entretenir les réseaux d’arrosage automatique. Vous pouvez également participer à des animations et à faire de la sensibilisation aux questions environnementales, botaniques et horticoles.