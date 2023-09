Policière battue à mort dans la rue : qui est l’ex-mari de la victime, principal suspect arrêté ce vendredi ?

Une fonctionnaire de police a été tuée en dehors de son service à La Croix-de-la-Rochette (Savoie) jeudi 31 août 2023. Son ex-mari, principal suspect, était activement recherché depuis. Il a été interpellé ce vendredi 1er septembre.







L'ex-conjoint de la victime, principal suspect, était activement recherché depuis la mort, en pleine rue dans un village de Savoie jeudi 31 août 2023, d'une femme âgée d’une quarantaine d’années, policière.

Il a été interpellé ce vendredi 1er septembre à 10 heures par le GIGN.

Merci aux gendarmes qui ont mené à bien l’interpellation de l’individu suspecté du féminicide hier en Savoie, en mobilisant des moyens très importants. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) September 1, 2023

Son ex-conjointe déposait un enfant à la crèche, à La Croix-de-la-Rochette, près de Chambéry, lorsqu’elle a été tuée "à coups d’objet contondant", une batte de base-ball selon Le Dauphiné Libéré.

Devant plusieurs témoins

L’agression mortelle s’est déroulée devant plusieurs témoins, qui auraient reconnu l’ex-mari de la victime. Il s’agit un homme de 61 ans, aide-soignant. Il avait pris la fuite après les faits.

Selon le parquet de Chambéry, et relayés par Le Dauphiné Libéré et BFMTV, le suspect et la victime ont eu deux enfants ensemble. Ils vivaient à Nice jusqu’à leur divorce en 2021. La quadragénaire avait ensuite, en 2022, obtenu une mutation à La Croix-de-la-Rochette.

Un acte prémédité ?

Le directeur d’un camping proche du lieu du meurtre a indiqué au Dauphiné Libéré que l’homme dormait depuis deux jours dans son véhicule sur un parking situé à proximité de son établissement.

Sa possible présence en Savoie quelques jours avant le meurtre laisse penser à une préméditation. Cela explique l’ouverture d’une enquête pour assassinat par conjoint, l’assassinat étant un meurtre commis avec préméditation. À ce titre, il s’agirait "manifestement" d’un féminicide, a indiqué jeudi 31 août le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

Déjà condamné par la justice

La victime avait déjà porté plainte contre son ex-mari, a précisé Gérald Darmanin. Deux plaintes avaient été déposées en 2017, puis une autre pour non-paiement de pension alimentaire.

L’homme avait été condamné le 10 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Nice pour non-respect d’une ordonnance de protection rendue au profit de la victime par le juge aux affaires familiales, a également indiqué le parquet de Chambéry.