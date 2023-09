Conques-en-Rouergue. Une conférence sur la restauration de l’abbatiale Sainte-Foy le 8 septembre

Dans le cadre de sa programmation culturelle 2023, l’association artistique et culturelle de Conques et le centre de documentation historique de Conques présentent leur prochaine conférence : "La restauration de l’abbatiale Sainte-Foy de Conques au XIXe siècle : des hommes, un chantier" avec Louis Causse, architecte honoraire des Bâtiments de France, et Pierre Lançon, bibliothécaire-archiviste de la Société des lettres de l’Aveyron et du Centre de documentation historique de Conques, La figure tutélaire de Prosper Mérimée, inspecteur des Monuments historiques, de passage à Conques en 1837, s’impose lorsque l’on évoque la restauration de l’abbatiale romane au XIXe siècle, à partir du moment où une prise de conscience patrimoniale vit le jour dans les années 1 820.

Mais c’est oublier le rôle joué, dans cette entreprise, par nombre d’acteurs, issus de la société civile et religieuse de l’époque : les ministres de l’Intérieur et des Cultes, les préfets de l’Aveyron, les maires et les curés successifs de Conques, la communauté des Prémontrés, le conseil de Fabrique… sans oublier, bien évidemment, les figures attachantes de deux architectes de talent : Étienne Boissonade (1796-1862) et Jean Camille Formigé (1845-1926), ainsi que les équipes d’ouvriers qui se distinguèrent sur ce chantier d’envergure, tout au long du siècle. C’est à la découverte de cette épopée laborieuse et peu connue, à l’occasion du chantier de restauration de la toiture de l’abbatiale qui a débuté en 2023, que cette conférence vous convie, en s’appuyant sur les textes d’archives et une documentation iconographique, en partie inédite. Cette conférence aura lieu vendredi 8 septembre à 18 h 30 à l’Auditorium de Conques, Entrée libre. Réalisé en partenariat avec l’association des Amis de l’Abbaye de Conques.