Euromillions : la combinaison gagnante a été trouvée, le jackpot de 166 millions d’euros raflé en France

Ce mardi 30 avril 2024, le jackpot de l’Euromillions a été raflé, et c’est une grille validée en France qui a permis à l’heureux(se) gagnant(e) d'empocher le gros lot.

La bonne combinaison fuyait les joueurs de l’Euromillions, dont le jackpot n’avait de cesse d’être élevé. Ce mardi 30 avril 2024, il a enfin été raflé… et c’est en France que l’heureux(se) élu(e) a validé sa grille !

166,8 millions d’euros

Un jackpot, et quel jackpot : 166,8 millions d’euros ont été remportés mardi. Et la grille a donc été validée en France, comme le rapporte la Française des Jeux. Les numéros 13, 22, 24 33 et 47 étaient à trouver, ainsi que les étoiles 1 et 5. Valider la combinaison entière relevait d’une probabilité minime, "1 sur plus de 139 millions", fait savoir le site spécialisé tirage-gagnant.com.

Une autre grille française bien gâtée

Si cette grille est la seule à avoir fait un 7/7, huit autres sont parvenues à trouver les cinq bons numéros et une seule étoile, en Europe. Elles ont rapporté 114 649 euros à leur joueur, dont un… Français !

La chance sourit à l’Hexagone

La France a le vent en poupe : autant dire que ce nouveau gain raflé en France prolonge la belle série qui touche actuellement l’Hexagone. "Il s’agit du 3e grand gagnant EuroMillions en 2024 en France parmi les 7 gagnants totaux", fait savoir tirage-gagnant.com.

60 jours, top chrono !

Pour le vainqueur, c’est un compte à rebours qui est désormais lancé : il a 60 jours pour aller récupérer son gain. Faute de quoi, celui-ci sera remis en jeu !