Entraygues-sur-Truyère. Ambiance conviviale à la fête de Rouens

Léa Chaudelet est présidente du comité festif des petits villages de Saint-Hippolyte. Avec les bénévoles de son association, elle a remplacé en février 2022 l’ancien comité des fêtes et anime les petites communes. Après la journée à Vaurs, et la fête de Saint-Hippolyte, Rouens s’est animé le dernier week-end d’août. Le concours de belote à la salle des fêtes a ouvert les festivités vendredi soir, avec 53 équipes acharnées. C’est Pierre Tarisse et Annie Carameli, vainqueurs, qui ont gagné un panier garni.

Samedi soir, malgré un temps incertain, la restauration sur place, (galettes salées, frites et crêpes) a attiré les gourmands.

Quant à dimanche, le vide-greniers, la buvette et le repas animés par l’orchestre de Guillaume Fric ont amené de nombreux visiteurs et convives qui se sont régalés de fritons, d’aligot et de glace à la pêche melba. En effet, 150 repas ont été servis devant la salle des fêtes, dans une ambiance conviviale au son de l’accordéon.

Un groupe d’une dizaine de quads est parti en randonnée vrombissante, avec un arrêt buvette à Pons.

L’après-midi les jeux gonflables ont occupé les enfants. Le concours de pétanque (22 équipes), a permis à Lucette Domergue et Christian Baduel d’être les gagnantes du jour.

Le match de rugby sera diffusé vendredi 8 septembre à la salle des fêtes de Saint-Hippolyte, avec restauration et buvette sur place.