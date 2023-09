Aveyron : fréquentation en hausse aux Thermes de Cransac, le cap des 4 000 curistes devrait être atteint

L’établissement thermal de Cransac enregistre un très bon niveau de fréquentation.

Ouverts depuis début mars, les Thermes de Cransac ont traité sur ces 6 premiers mois 2 300 curistes. "Cette période correspond pour notre structure à la basse saison qui monopolise au point de vue effectif, 35 personnes. Là, en revanche, nous entrons dans la haute saison et ce sont 55 personnes qui seront mobilisées sur ces trois derniers mois de fonctionnement, pour accueillir les 1 660 curistes qu’il reste à traiter", indique le directeur des Thermes Nicolas Jacquemin.

La moitié des curistes de l'Occitanie

Effectivement, le hall d’accueil ressemble à une ruche. Des peignoirs blancs côtoient des curistes qui arrivent, tandis que d’autres se font inscrire.

"Nous devrions atteindre l’objectif des 4 000 curistes que nous nous étions fixés. Nous en sommes exactement à 3 960 et il est possible qu’avec les inscriptions de dernières minutes nous atteignons les 4 000", reprend Nicolas Jacquemin, qui détaille la provenance des curistes. "La moitié vient d’Occitanie et l’autre moitié d’un peu partout de l’Hexagone, notre spécificité des soins à base de gaz thermaux est un atout, sauf pour le Sud Est qui sur son territoire possède d’autres structures thermales. Chez nous, pour la haute saison les curistes sont majoritairement de la région, ce qui n’empêche pas des curistes venus d’autres régions de venir se faire soigner sur ce dernier trimestre d’ouverture. Nous allons ouvrir, mercredi 13 septembre, les cures nocturnes conventionnelles de trois semaines destinées à des personnes en activité et qui s’étaleront de 17 h 30 à 21 heures. Ce sont une centaine de "curistes" actifs qui se sont inscrits pour l’instant et il reste encore des places."

Spécificité des soins

Alors à quel moment est envisagé le retour aux 5 000 curistes ? "Si l’on se fie à la courbe ascendante des renouvellements des cures, à + 10 %, soit 1 163 curistes à ce jour, dans 2 saisons nous pouvons envisager de nous y approcher. Le taux de fidélisation est lui aussi très encourageant, et bonne nouvelle, un second médecin vient de s’installer à Cransac et il captera une partie de la patientèle curiste. Nos offres bien-être sont elles aussi dans une spirale ascendante, à + 18 % pour le spa qui fermera à Noël. Pour conforter cette note optimiste, nos enquêtes de satisfaction sur les bienfaits des soins, l’accueil du personnel et l’ambiance générale, sont positives. Donc tous les feux sont pour l’instant au vert", termine le directeur.