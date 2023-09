Insolite : un appel est lancé dans le monde pour retrouver la basse de Paul McCartney datant de 1961

La basse a été supposée volée depuis des décennies, le fabricant de l'instrument lance un appel dans le monde entier pour la retrouver.

Où est passée la légendaire basse de Paul McCartney ? Celle-là même utilisée par le musicien de 1961 à 1963 avec le groupe culte des Beatles, qui a disparu depuis plusieurs décennies. Le fabricant Höfner a lancé un appel pour retrouver la trace de l'instrument, dont la valeur est estimée aujourd'hui à 10 millions de livres sterling.

"Il est largement présumé qu'il a été volé après le début de 1969 et n'a jamais été revu depuis", estime le fabricant Höfner. "Quelqu'un, quelque part, sait ce qui est arrivé à cette basse et quelqu'un sait si elle existe toujours et où elle se trouve actuellement. Cette information est disponible si seulement quelqu'un pouvait la fournir. Nous croyons fermement qu'il est temps que cette basse revienne à son propriétaire, Paul McCartney, si elle existe encore".

Le fabricant promet un "anonymat total" de la personne qui pourrait rendre l'instrument ou donner des informations sur sa localisation.

La basse a été achetée par Paul McCartney au printemps 1961, alors que les Beatles ne rencontraient pas encore le succès planétaire qu'on leur connaît. Elle a été utilisée jusqu'en octobre 1963, où le musicien a reçu une nouvelle basse Höfner. Mais "McCartney a conservé sa première basse violon jusqu'à sa disparition, l'utilisant comme sauvegarde lors des tournées mondiales des Beatles et la jouant à nouveau dans la vidéo promotionnelle de Revolution et pendant le tournage de Let It Be". Il "chérissait sa première basse", assure le fabricant.

Le modèle était une Höfner 500/1 avec les propriétés suivantes :

Table en épicéa massif

Dos et éclisses en érable

1 pièce à dos plat

Manche 3 pièces (érable-hêtre-érable)

Deux micros avec logo Diamond sans poteaux

Accordeurs 'ballons de rugby' de Van Gent

Cordier long avec barre fine arquée

Une adresse mail a été créée spécialement : thelostbass@hofner.com