Sébazac-Concourès. "Trad en 4 d" reprend ses activités

Bien implanté dans le milieu "trad" aveyronnaise, "Trad en 4 d" propose, en plus des ateliers réguliers, des animations ouvertes au plus grand nombre autour de la danse, de la musique et du chant traditionnel.

Pour cette année, les animations proposées sont le chant occitan, le vendredi de 20 h 30 à 22 heures avec Primaël Montgauzi et Marie-Lise Gazeilles. Pour le plaisir de chanter (même si on ne maîtrise pas la langue). Reprise vendredi 15 septembre à 20 h 30, salle des associations.

La danse Trad, tous les 15 jours avec Marie-Lise Gazeilles jeudi soir de 20 h 30 à 22 h 30. Répertoire varié et très accessible (en cercle, en chaîne, en groupe, en couple…). Reprise jeudi 21 septembre à 20 h 30, salle du 1er étage. Autres rendez-vous : un samedi par mois, rencontre de musiciens (es) l’après-midi. A 20 h 45 bal avec prestation des groupes de l’après-midi plus un groupe invité. Reprise samedi 16 septembre à 15 heures (atelier musique), bal à 20 h 45.

Dimanche 4 février : après-midi autour de la chanson traditionnelle avec stage et grand bal (La Soubirane/duo Artense).

La saison 2022-2023 a été riche en rencontres et moments musicaux, dansant, chantant. Venez nous retrouver pour vivre des moments chaleureux. Renseignements : 06 07 30 55 38 ou traden4d@yahoo.fr