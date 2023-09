Aveyron : le nouveau collège du Larzac a connu sa toute première rentrée des classes

Né en 2016, le collège du Larzac a ouvert ses portes à 85 élèves dans quatre classes.

La rentrée des 85 élèves sur le plateau du Larzac était loin d’être anodine, ce lundi 4 septembre 2023. En plus de découvrir des nouveaux camarades, de nouveaux professeurs et un nouveau fonctionnement pour les sixièmes, les petits Sud-Aveyronnais sont les premiers à pénétrer dans le nouvel établissement tout juste sorti de terre.

Ils ont été accueillis par une cohorte d’élus, de médias, d’officiels de la 13e Demi-brigade de la Légion étrangère et de nombreux curieux, là pour découvrir la nouvelle infrastructure. "Il est bien au rendez-vous de son histoire puisqu’il était annoncé à la rentrée 2023", se satisfait Arnaud Viala, le président du Département.

Né en 2016, le projet a vu trois présidents différents passer et n’a pas bougé d’une ligne. "Avec cette ouverture, finies les journées à se lever à 6 h 30 du matin pour aller à Millau", souligne notamment Éric, parent d’élève.

L'établissement répond aux exigences environnementales d’un bâtiment actuel. "Sans climatisation, la température intérieure n’a pas dépassé les 24°C cet été, pendant la canicule, illustre Arnaud Viala. La qualité de la construction n’est pas qu’esthétique, elle est résolument tournée vers le développement durable".

L’inauguration sud-aveyronnaise a aussi été l’occasion d’annoncer un plan de décarbonation des 21 autres collèges de l’Aveyron, dont le plus récent inauguré remonte à 1985, à Saint-Amans-des-Côts. La feuille de route est encore floue même si sept établissements ont été notés comme prioritaires pour des rénovations énergétiques.

"C’est en cours de chiffrage et 20 millions d’euros ont été notés dans le plan pluriannuel, rappelle Arnaud Viala. Je le dis avec prudence, mais nous cherchons à obtenir une expérimentation au niveau national, et donc une aide. J’y travaille en collaboration avec Christophe Béchu".

Une capacité maximale de 360 élèves

Pour cette première, quatre classes sont accueillies (deux 6e, une 5e et une 4e). L’établissement est encore loin de sa capacité maximale de 360 âmes. Jusqu’en 2026, les parents ont le choix de l’affectation de leurs enfants dans les 14 communes qui font partie de la sectorisation de ce nouveau collège. "On est encore dans une phase de transition, souffle Arnaud Viala. Certains veulent finir leur scolarité là où ils l’ont commencée, on a laissé le libre choix aux familles". Des élèves de l’Hérault pourraient aussi être accueillis dans ce collège flambant neuf. "Je travaille en étroite collaboration avec mon homologue", révèle le président du Département, dans son discours inaugural.

Les élèves ont donc découvert leur cour, résolument tournée vers l’extérieur, sans vis-à-vis, la nouvelle cantine, où des spaghettis à la bolognaise ont été servis à midi, et les tableaux interactifs de dernière génération installés dans les salles de classe. Parmi les quatre professeurs à temps plein embauchés dans ce nouvel établissement, Marie-Line Portes, qui enseigne le français, a fait le tour des installations avant de prendre place en salle et d’expliquer le fonctionnement de ces équipements. Bientôt, ils seront reliés aux ordinateurs que tous les élèves de 5e recevront de la part du Département (lire ci-dessous).