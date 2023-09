Millau : "maître-volant", chœur de l'école... Une rentrée tout en projets à l’école Paul-Bert

Du chant choral pour tous les élèves et l’initiative d’un "maître volant" pour le soutien.

Claude Nougaro aurait, sans doute, esquissé un sourire à écouter une chorale de minots reprendre sa fameuse chanson Armstrong. Ce lundi matin, sitôt la cloche de rentrée sonnée, la cour de l’école Paul-Bert, en plein centre de Millau, s’est en effet transformée en lieu de concert choral. Une quarantaine d’élèves ont fait démonstration de leurs talents vocaux en herbe devant l’édile Emmanuelle Gazel et son adjointe déléguée à l’éducation Aurélie Eson.

4 000 € par an pour faire chanter les élèves

Au-delà de l’anecdote, ce petit ensemble vocal en appellera d’autres dans la même école Paul-Bert où l’expérimentation menée l’an passé avec quelques classes sera, cette année, généralisée à tous les élèves.

De la petite section de maternelle aux grands de CM2. "Cela favorise la cohésion, la persévérance, le goût de l’effort ainsi que la mémorisation" apprécie Aurélie Eson. "Il s’agit également d’une démocratisation culturelle sous forme ludique."

L’équipe enseignante, dirigée depuis deux ans par Sandra Joguet, "a tout de suite adhéré." Concrètement, et financièrement, la Ville abonde un budget annuel de 4 000 € pour s’assurer la présence, ponctuelle, d’un intervenant du CRDA, conservatoire de l’Aveyron. "Il viendra chaque vendredi matin pour construire ce projet de chœur à l’école" détaille Aurélie Eson.

"Maître volant" au soutien de la maternelle au CM2

Encore plus innovant : l’action dite de "maître volant" rendue possible, dès cette rentrée, par le "sauvetage" d’un poste d’enseignant à Paul-Bert. "Nous aurions pu diminuer le nombre d’élèves par classe mais nous avons choisi, par rapport aux difficultés de beaucoup d’entre eux sur l’apprentissage du langage, de cibler le savoir-vivre." La directrice Sandra Joguet assurera, dans un premier temps, ce rôle de "maître volant."

"Je vais circuler dans toutes les classes pour travailler en co-intervention avec mes collègues. Chacune a ciblé des difficultés de certains élèves et des groupes de besoins." Un soutien concret qui va également concerner les enfants dans la moyenne et, même, au-delà.

"Tous les élèves doivent en profiter. Le matin ce sera en maternelle et l’après-midi dans les autres classes selon une répartition de quatre groupes." Pour eux les enseignements fondamentaux, mathématique et français (lecture, langage) seront priorisés.

L’édile Emmanuelle Gazel voit dans l’école Paul-Bert "l’incarnation de ce que la Ville veut mettre en place pour l’éducation et la réussite de chaque élève. Le maître volant est, à ce titre, très important. Nous nous sommes battus pour obtenir ce poste et la manière dont l’utilise l’école est très pertinente. Le chœur à l’école participe également de cette volonté éducative et de sensibilisation à la culture."