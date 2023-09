Nouveautés, effectifs, projets, dans les collèges de Rodez, la rentrée rebat les cartes

Avec une hausse des effectifs et des locaux rénovés, le collège Jean-Moulin tire son épingle du jeu.

La roue est-elle en train de tourner ? Connaissant quelques difficultés lors de ces dernières années avec des locaux jugés quelque peu dépassés, le collège Jean-Moulin profite de cette rentrée 2023-2024 pour redorer son blason. Avec des effectifs en hausse, 465 élèves pour l'heure, contre 437 à la même période en 2022, des bâtiments rénovés, et aucun manque de professeurs à déplorer, tous les signaux sont au vert. "On vit une rentrée heureuse", valide Caroline Feral-Soulié, principale de cet établissement basé dans le quartier de la Penderie.

Dans le détail, les travaux de rénovation livrés durant cet été concernent l'ensemble du rez-de-chaussée. "Tous les bureaux de l'administration, les couloirs, le foyer et l'infirmerie ont été remis à neuf, tout comme la vie scolaire l'année dernière", détaille la principale. Il faut dire que le Département a donné un léger coup de pouce à l'établissement pendant cet été, au-delà même des investissements consentis pour réaménager certains locaux.

A lire aussi : Grand Rodez : une sectorisation remise à jour au bénéfice du collège Jean-Moulin

La sectorisation du Grand Rodez a été repensée. Ainsi, les parents domiciliés à Bourran ou à Druelle, qui envoyaient alors leurs enfants vers Fabre, sont maintenant orientés - hors dérogation -, vers Jean-Moulin. Une situation qui ne concerne cette année que les classes de sixième, et qui deviendra la norme au fil des rentrées.

Des classes moins chargées à Fabre

La direction de l'établissement se réjouit de la mise en place de cette mesure, qui a permis l'arrivée d'une dizaine d'élèves de sixième en plus par rapport à l'année passée. Et le sentiment semble partagé du côté d'Amans-Joseph-Fabre. "Cela nous permet d'avoir des effectifs plus contenus, confie le principal de cet établissement du centre-ville, Antoine De Zerbi. En sixième nos classes comportent entre 22 et 24 élèves." Arrivé il y a un an, Antoine De Zerbi se réjouit que son établissement connaisse une certaine stabilité en cette rentrée. "Nous avons à peu près le même nombre d'élèves que l'année passée (autour des 780, NDLR) et nous gardons une équipe similaire, que ce soit au niveau de la direction ou des professeurs", note-t-il.

A lire aussi : Rodez : avec Agglobus, les collégiens et les lycéens vont pouvoir rentrer plus tôt

Une réorganisation territoriale qui semble donc convenir aux deux collèges publics ruthénois, mais qu'en est-il des parents ? Du côté de Jean-Moulin, on emploie la pédagogie. "Nous avons pu répondre à certaines interrogations lors de nos portes ouvertes l'année passée. Et puis c'est certainement une histoire d'habitude et de confiance. Lorsqu'ils verront que la scolarité de leur enfant se passe très bien ici, il n'y aura plus d'inquiétudes", assure Caroline Feral-Soulié.

D'autant que la question des transports a été retravaillée dans le même temps, les bus prenant leur départ des établissements vers 17 h 30, contre 18 h, voire 18 h 30 jusque-là. En somme, des établissements heureux en ce début d'année scolaire, en espérant que ce sentiment soit partagé par les élèves.