Grand Rodez : une sectorisation remise à jour au bénéfice du collège Jean-Moulin

Afin d'assurer une meilleure organisation sur le territoire, le Département a revu sa sectorisation l'année passée. Sur le Piton, les premières conséquences seront observées lors de la rentrée 2023.

À partir de ce mois de septembre 2023, les cartes seront rebattues. L'année passée, le Département a repensé sa sectorisation des collèges, qui datait de 2009. Celle-ci préconise, en fonction de l'adresse du domicile des parents, le collège public préférentiel - hors dérogation - vers lequel les élèves seront dirigés.

Toutefois, quelques éléments restaient à affiner. C'est le cas notamment sur le territoire du Grand Rodez et de ses alentours, où les affectations n'avaient pas encore été élaborées. "Ceci s'explique par la question des transports", éclaire Magali Bessaou, vice-présidente du Département en charge de la jeunesse et de l'éducation. Si la Région détient cette compétence depuis 2017, sur ce territoire du Ruthénois, c'est avec l'agglomération et son réseau de bus qu'il a fallu traiter ce qui a retardé les échéances. Mais c'est désormais chose faite.

D'ailleurs, sur cette question, certains points ont été éclaircis. "Il a fallu mettre en place des solutions afin que les bons horaires adaptés aux collèges soient mis en place", relate l'élue. Car pour certains itinéraires, les ramassages étaient seulement prévus pour des horaires lycées, soit après 18 h, ce qui ne correspond pas aux heures de cours des collèges, qui se terminent plutôt à 17 h.

Une question d'équilibre

Ainsi, des évolutions sont à noter, pour l'ouest du territoire, que ce soit au niveau du secteur de Druelle ou de Bourran. Jusque-là dirigés vers le collège Fabre, en plein cœur de ville, ils seront dès cette année scolaire 2023-2024 affectés vers Jean-Moulin, situé à l'est de la ville. Une évolution qui risque de bouleverser certaines habitudes, mais qui est essentielle selon le Département, qui a travaillé sur cette question en compagnie de l'académie. "Elle permet un rééquilibrage entre les deux collèges publics de Rodez", explique Magali Bessaou. Elle poursuit. "Le collège Fabre n'était pas loin de se retrouver en surcharge, avec des classes comprenant entre 30 et 32 élèves, alors que Jean-Moulin, qui est conçu pour accueillir 600 jeunes, n'en avait qu'un peu plus de 400."

Cette volonté de proposer un enseignement de meilleure qualité se retrouve aussi du point de vue académique. Depuis 2016, les services de l'Education nationale utilisent l'IPS, indice de position sociale, afin d'évaluer "les conditions socio-économiques et culturelles des familles des élèves accueillis dans l'établissement", informe le ministère. Avec un indice de 100,6 pour l'année scolaire 2021-2022, Jean-Moulin se trouve légèrement en dessous de la moyenne nationale qui est de 103, et de son camarade Fabre avec 107,5.

Ainsi, cette sectorisation permettra là aussi de favoriser un retour à l'équilibre. L'arrivée des élèves druellois va d'ailleurs dans ce sens. Puisque l'école publique de Druelle dans laquelle ils sont majoritairement scolarisés, affiche avec un IPS de 119, une position particulièrement haute sur ce critère. En somme, une réorganisation qui peut être vue comme quelque peu déconcertante pour certains parents et leurs enfants, mais qui à terme, se veut égalitaire.