Trémouilles. Lili et Ruby à l’épreuve de la lecture à voix haute

Lili et Ruby sont montées sur l’estrade pour la lecture à voix haute mardi 7 mai dans la salle du 7-77 à Olemps. Après avoir choisi avec leur maîtresse Orsolya le titre du livre "Le petit Nicolas" de Sempé et Goscinny et le morceau du texte "Le vélo", le choix s’est porté sur ces deux élèves après plusieurs semaines d’apprentissage. Leur prestation sur scène s’est bien déroulée. Les applaudissements qui ont résonné à chaque passage en présentiel ou en vidéo ont bien récompensé l’implication des différents duos. Qui étaient notés sur la fluence ou rapidité, le déchiffrage, l’intonation, l’articulation… par deux jurys, l’un composé d’enfants et de conseillers pédagogiques et l’autre d’un libraire, d’un auteur, d’un délégué scolaire… avec une grille de notation permettant de désigner des coups de cœur et repartir avec, comme cadeaux, des livre à lire.