Trémouilles. Tout savoir sur le cheminement de l’eau

Samedi, toute la journée, le public a pu découvrir l’exposition faite de grands panneaux sur le déroulé de la vie de l’eau jusqu’au robinet de chacun.

à la suite d’études de la faune et de la flore le long des petits ruisseaux qui mènent jusqu’au Viaur, chacun a pu mesurer l’énorme diversité de la nature et de la biodiversité parfois menacée. Toute cette observation utile pour un indice biologique sur la qualité de l’eau, en suivant les perturbations constatées, doit être prise en main, en adéquation avec les partenaires impliqués dans l’entretien du paysage.

Une maquette était déclinée sur plusieurs scénarios avec ou sans haies, avec ou sans zones humides… Deux aquariums et leurs petits animaux cachés suivant l’eau trouble ou claire étaient proposés afin de les observer avec une loupe… Puis c’est à l’usine du moulin de Gala que s’est poursuivie la visite pour la cinquantaine de personnes intéressées.

Une belle initiative encadrée par Karine Lacan, directrice d’Epage Viaur, d’Yves Regourd, président du SMEL, du CPIE du Rouergue et de Noa et ses collègues pour comprendre le rôle des rivières et apprendre à identifier les petites bêtes de ce milieu qui vivent dans l’ombre des rochers.