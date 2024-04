Trémouilles. Une journée de répit avec l’association "Terre d’Autisme et d’Accueil"

C’est dans une ambiance chaleureuse et accueillante, à la Meliére de Saint-Laurent-du-Lévezou, que l’association Terre d’accueil et d’Autisme a organisé sa journée de répit. Suite à un accueil café où tout le monde a pu se retrouver, les personnes en situation d’autisme ont été prises en charge par des éducateurs ainsi que par une orthophoniste spécialisée dans les troubles TSA. Ensemble toute la matinée, ils ont pu confectionner pains, brioches et bonnes choses tout en réservant un temps pour de la médiation animale.

Durant cet espace-temps, les aidants ont pu se réunir avec un psychologue afin de partager un temps de parole. Tout ce joli monde s’est retrouvé autour d’un repas partagé, qui s’est suivi d’un moment de promenade commune dans un cadre magnifique aveyronnais. L’association Terre d’Accueil et d’Autisme, a pour mission d’accompagner des personnes en situation d’autisme et de leurs proches aidants, dans la mise en place de sensibilisation en facilitant l’accès et le déroulement des soins, de rompre l’isolement des aidants en organisant des accueils de jour ou de séjour de répit, de promouvoir l’autisme auprès de tout public et notamment auprès des professionnels de santé.

Des journées de formation auprès de personnels médicaux ont déjà eu lieu avec la possibilité d’accès à des box contenant du petit matériel pour favoriser l’accueil de personnes autistes à destination des centres médicaux.

Une conférence avec le professeur Saravane sur le thème "le langage du corps chez la personne TSA" a rassemblé plus de 35 familles. Pour tout contact avec l’association : 07 49 77 17 09

terredaccueiletdautisme@gmail.com