Trémouilles. Du théâtre fortement applaudi

Un banc, une chaise et un tableau de paysage boisé dressent le décor de la pièce "Un ouvrage de dames" de Jean-Claude Danaud. Et la chute de la pièce a été une totale surprise pour la soixantaine de spectateurs venus applaudir à la salle des fêtes du village les trois actrices : Aline, Nicole, Sandrine et la metteuse en scène Marie-Joelle aidées par leurs partenaires au son et à la lumière.

Sur une histoire rocambolesque macabre où la gestuelle et les voix superbement adaptées aux personnages joués reflétaient avec sincérité les situations. Et les émotions ressenties...

Applaudissements et félicitations se sont partagées à profusion.

Envers les comédiennes irrésistibles, complices dans leurs prestations artistiques qui ont su faire passer un très bon moment de théâtre satirique mélangeant le fantastique et l’absurde.

Une belle soirée organisée par la commission des animations municipales.