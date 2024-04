Trémouilles. Une équipe féminine remporte la coupe de printemps

C’est une jeune équipe féminine qui a remporté le trophée du concours de printemps organisé par le club local.

Assidues sur les cinq manches dont quatre ont été retenues pour le résultat, Lena Gineste et Aurore Petit sont licenciées au club d’Inières et leur joie d’être récompensé témoignait de leur plaisir à jouer à ce sport qui demande concentration et précision mais ou la convivialité reste primordiale. Ont suivi Victor Cassan et Éric Costecalde de Pont-de-Salars, Delphine Laporte et Laure Carel d’Inières, Julien Rascalou et Kader Slifi de Monseigne, François Vayssettes et Audric Laporte de Pont-de-Salars. Tous ces gagnants ont reçu de Martine Grimal et Mathieu Ginestet coprésidents un colis gourmand