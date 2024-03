Trémouilles. Corinne Blayac a emmené le public dans un univers magique

Tout commence par une révélation. Sa maison située dans la vallée du Tarn a pour voisin "une géante de pierre" qui observe. Et voilà comment Corinne Blayac de la "Compagnie des mots à la bouche", conteuse, musicienne et écrivaine a su capter son public, et particulièrement les enfants, tous sages en attente d’histoires.

Trois récits imaginaires, emplis de fleurs, d’animaux, de cailloux qui roulent… accompagnés de mélodies jouées à l’accordéon. Et au fur et à mesure des récits chacun se laisse bercer par le déambulement tricoté d’un monde singulier et merveilleux qui prend forme.

Nichée dans la pénombre de la salle des fêtes, cette animation proposée par l’association, a permis de passer un joli moment artistique.

De succulentes crêpes étaient proposées ajoutant une note gourmande.