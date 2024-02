Trémouilles. Donner un nouvel élan au tourisme équestre

Ils étaient plus de cinquante cavalières, cavaliers, meneurs, éleveurs, hébergeurs à être présents lors une réunion proposée par Aurélie du Ranch du Lévézou et ses amis Nadine, Gérard et Christine. Tous passionnés par l’équitation et la randonnée, ils ont souhaité mettre en avant les multiples idées compatibles pour donner un nouvel élan au tourisme équestre sur le département. Venus de Millau, Palmas, Sainte-Juliette, Saint-Affrique, Trémouilles, Le Monastère, Rieupeyroux, Marcillac, Boussac... le public a pris connaissance de l’esquisse des statuts, des trois commissions élaborées : chemin, itinéraire, hébergement ; développement,lien, manifestation ; communication, forum, initiation, promotion, du prix de la cotisation… et l’objectif de rassembler les énergies de chacun pour ainsi lancer la future association nominée : "Association du tourisme équestre de l’Aveyron". Aussi, au vu du réel intérêt pour cette aventure, il fut facile à tous de poursuivre les discussions autour d’un bon repas au restaurant.