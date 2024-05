"Je voudrais qu’on l’expérimente" : ce qu’a dit la ministre de l’Éducation nationale sur les téléphones portables au collège

Dans la matinée de ce jeudi 9 mai 2024, Nicole Belloubet, la ministre de l’Éducation nationale, s’est exprimée sur le sujet des téléphones portables au collège.

Le sujet du téléphone portable au collège continue de faire parler de lui. Sur le plateau de Franceinfo, ce jeudi 9 mai 2024, Nicole Belloubet, la ministre de l’Éducation nationale, a été interrogée sur la thématique.

"On sait les effets néfastes que ça peut produire"

Questionnée plus globalement sur le numérique à l’école, la ministre l’a rappelé : "J’ai eu l’occasion de dire à plusieurs reprises qu’au niveau des collèges, je souhaitais vraiment que nos élèves arrivent sans le téléphone portable". Et à Nicole Belloubet d’insister : "On sait les effets néfastes que ça peut produire, on a bien vu que l’utilisation des réseaux sociaux et de certaines plateformes pouvaient poser des problèmes en termes de harcèlement".

\ud83d\udd34 Régulation des portables et écrans à l'école\u27a1\ufe0f "Sur le numérique pédagogique [...], je pense que lorsque ces outils sont accompagnés [...], ce peut être, dans certaines circonstances [...] utile", dit Nicole Belloubet, ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse. pic.twitter.com/h6oRJUhxpj — franceinfo (@franceinfo) May 9, 2024

"Je voudrais qu’on l’expérimente"

Quelle forme prendrait cette mesure ? Doit-on s’attendre à la présence de casiers à l’entrée des établissements ? "Oui, c’est ce que j’imagine, a répondu la ministre. Je voudrais qu’on l’expérimente dès l’année prochaine. Ça supposera un travail avec les collectivités territoriales, puisque c’est avec elles que nous construirons ce type d’objet qui pourrait permettre de déposer les portables à l’entrée".

\ud83d\udd34 Régulation des portables et écrans à l'école\u27a1\ufe0f "Je voudrais que l'on expérimente [le fait de laisser les portables à l'entrée de l'établissement] dès l'année prochaine ", annonce Nicole Belloubet. pic.twitter.com/etfj4FCiRX — franceinfo (@franceinfo) May 9, 2024

Un rapport tout frais

Également sollicitée, plus généralement, sur le numérique à l’école, Nicole Belloubet "pense profondément qu’il faut à la fois garder du papier, parce que ça donne un rapport à la lecture qui est indispensable. Mais on a besoin d’un numérique pédagogique accompagné". Elle a appelé à "réfléchir, on ne peut pas balancer du numérique sans savoir quelles utilisations, quels usages pédagogiques on va lier à cela".

Le 1er mai, Emmanuel Macron rapportait les conclusions d’un rapport "qui m’a été remis par la commission d’experts sur l’impact de l’exposition des jeunes aux écrans que j’avais lancée". Il a donné un mois au gouvernement pour "examiner ses recommandations et les traduire en actions".