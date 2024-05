Villefranche-de-Rouergue. Voices les chœurs a fait chanter et bouger les plus jeunes

Les 4 et 5 mai, s’est tenu le stage "Chant et mouvements" organisé par l’association Voices les chœurs. Vingt-quatre petits apprentis chanteurs et danseurs se sont retrouvés autour de Julie Gibergues, cheffe de chœur, et Nathalie Rodrigues, éducatrice sportive. Durant deux après-midis, ils ont travaillé autour de quatre chansons et autant de chorégraphies dans la bonne humeur mais avec beaucoup d’investissement.

Le stage s’est terminé à la Maison de l’amitié de Villefranche dont les responsables ont gentiment accepté d’accueillir nos artistes en herbe pour qu’ils puissent présenter leur travail au public ainsi qu’à leurs parents et à leurs familles. Le spectacle a ravi le public venu en nombre. En effet, près de 80 personnes sont venues les applaudir et une ovation a même été de mise sur la chanson "Si t’étais là" de Louane.

L’union du chant et des différentes chorégraphies a permis de faire surgir des belles émotions pour les spectateurs et pourquoi pas de nouvelles vocations pour ces jeunes stagiaires âgés de 7 à 11 ans.

Nous espérons les retrouver bientôt pour de nouvelles aventures musicales.