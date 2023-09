Rodez : le recteur d'académie salue le "dynamisme" du collège Jean-Moulin

Le passage de la visite par la classe Segpa fut l'occasion d'aborder la question de l'enseignement professionnel. Un point qui souhaite renforcer Arnaud Viala. "Nous avons de nombreuses entreprises connaissant des difficultés de recrutement qui sont demandeuses de jeunes suivant des formations professionnelles", relate-t-il. Une section bénéficiant de plusieurs stages en entreprise et débouchant majoritairement vers une poursuite d'études en CAP. "Ces stages sont des moments importants, et il ne faut pas avoir peur d'aller chercher les entreprises. Nous pouvons, en compagnie des collectivités et des établissements, imaginer des moments de rencontre entre les élèves et leurs futurs employeurs", argumente Mostafa Fourar. Une affaire à suivre.