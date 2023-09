Brommat. Un tour du monde avec "Cinq oreilles"

Débutée le 18 juin au buron de Mandilhac, l’édition 2023 de la Nuit des burons a fait escale dernièrement au Nomad’Bar à la montagne de Pleau où Myriam et son équipe avaient tout mis en œuvre pour que cette soirée soit une réussite, et elle le fut avec Manu, Cathon et Flo du groupe "Cinq Oreilles". Tombés dans la grande marmite de la sono, ces trois-là en sont ressortis électrisés, imprégnés des voix et des rythmes de tous horizons. Cinq Oreilles, c’est une montagne en Galice, une oasis en Éthiopie, une virée en Sicile… les frontières sont abolies. Cinq Oreille brasse les langues, bouscule les groove et les traditions. Une aventure résolument rock qui a conquis le public venu nombreux et qui, sous un ciel étoilé, a vécu une soirée inoubliable tout en dégustant les spécialités de la ferme de Longuebrousse.