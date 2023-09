Canicule : Où trouver de la fraîcheur à Paris ?

Météo France annonce des températures caniculaires à Paris, jusqu'au 11 septembre. La ville et la petite couronne se mobilisent pour mettre en place des réflexes (comme le numéro 3975 pour des informations et des conseils et de protection) et des îlots de fraîcheur. Suivez le guide...

La Ville de Paris et ses partenaires ont décidé de prendre un certain nombre de mesures afin d'informer, de prévenir et d'accompagner les Parisiens, et notamment les personnes vulnérables. Un numéro Canicule info services Pour tout autre renseignement, la plateforme téléphonique « canicule info service » est disponible au 0 800 06 66 66 (appel gratuit). Elle est ouverte tous les jours de 9 h à 19 h. Par ailleurs, lors d'épisodes de fortes chaleurs, il est important de se protéger et protéger les autres. Voici quelques conseils pour éviter une déshydratation et autres coups de chaud : Se mouiller le corps plusieurs fois par jour

Boire de l’eau régulièrement

Manger en quantité suffisante, si possible des fruits et des légumes

Limiter sa consommation d’alcool

Éviter les efforts physiques et les sorties aux heures les plus chaudes

Maintenir son logement au frais en fermant les volets le jour

Donner et prendre des nouvelles de ses proches. Canicule et fortes chaleurs : toutes les informations de prévention

Comment Paris s'adapte au changement climatique.

Enfin, retrouver sur le site de la ville de Paris, une cartographie des îlots de fraîcheur pour se détendre, bavarder, passer du temps, jusqu'à la tombée de la nuit.