Football : objectifs, effectifs et mercato des clubs aveyronnais de Régional

Le championnat régional est de retour pour seize formations aveyronnaises, ce week-end des 9 et 10 septembre. L’occasion de faire le tour des clubs de R1, R2 et R3 à quelques jours de la reprise.

Régional 1

Rodez II

Départs : Lacabane, Prunera (Onet), Faty (Bergerac), Bastide (Comtal), Morcillo (Saint-Affrique), Savignac (Colomiers), Hernandez (Gueugnon), Gomes (région parisienne), El Berrak, Dubosclard, Glandus, Frayssinous.

Arrivées : Alberto (Clermont), Chaveriat (Béziers), Caubet (Balma), Khellouf (Lorient), Renoir (Istres), Schuler (Strasbourg).

Entraîneur : Florent Rech.

Objectif : "Bien figurer. L’idée majeure est de faire progresser les garçons pour poursuivre le travail de formation. À l’image de Guintini ou Garié qui ont intégré le groupe professionnel à l’entraînement."

Effectif : Guette, Krzesinski – Assati, Benabed, Boussou, Cardiec, Dahalani, Didon, Hygonenq, Sy, Vignaud – Alberto, Caubet, El Oula, Grasset, Issanchou, Khellouf, Martinez, Ortega, Renoir, Schuler – Chaveriat, Corredor, Pouget, Saintorens.

Régional 2

Capdenac-Figeac

Départs : Maury (ent.), Kebba, Macalou (Bassin Aveyron), Chouaf, Poulain (Combes), Cayzac (Dourdou), Silla (Mende AFL).

Arrivées : Camara (Sud Cantal), Mazile (U18 Le Mans), Dia, Haraoui (reprise), Laize (Cajarc).

Entraîneur : Xavier Beffrieu.

Objectif : "Prendre match après match, dans un premier temps. On posera les réels objectifs à la trêve. Construire avec un effectif à l’écoute et déterminé qui a vécu de belles choses et de moins bonnes la saison dernière."

Effectif : Feral, Pegourié – Ait L Bou, Camara, Da Silva, Jamal Eddine, Laize, Mazile, Pereira, Rau, Trauanca, Verbitzky, Verel – Amane, Da Costa, Doumbia, Laborie, Maruéjouls, Mourere, Vergne – Aguiar, El Haoussi, Genot, Jallow, Lagarde, Mkair.

Comtal

Départs : Bonedeau (Laissac), Delmas (arrêt).

Arrivées : Bastide, Ricard (Rodez II), Rafiki, Sanoh (Le Monastère), Foulquier (Onet II).

Entraîneur : Guillaume Laneau.

Objectif : "Essayer de devenir une place forte du R2 en finissant une nouvelle fois dans les cinq premiers. La saison dernière, nous découvrions. Sur la durée, si nous arrivons à être toujours dans les cinq, il y a un moment où cela payera."

Effectif : Maffre, A. Mellé – Ayrinhac, Chiner, Cluzel, Diallo, Gaubert, S. Mellé, Rafiki, Renaud, Ricard – Aubert, Dominice, Foulquier, Hantz, Sanoh, Staechelin – Bastide, Djinidi, Durand, Guilhaumon, Jason, Rigal.

Druelle

Départs : Pignède (Biscarosse), Gayrard (arrêt).

Arrivées : Faucon (Dinan-Léhon), Baïs (Onet II), A. Diaby (Bassin Aveyron), Ipek, Lendormy (Luc-Primaube), Olanda (Penchot-Livinhac), Forbin (Bayonne), Bauguil, Baudy (reprise).

Entraîneur : Laurent Poujol.

Objectif : "Prendre les points pour le maintien le plus rapidement possible et un beau parcours dans les deux coupes."

Effectif : Ringielewicz – Amado, Bauguil, Combres, Dani, Faucon, H. Geniés, Guilhem, Ipek, Salesses – Bacar, Baïs, Baudy, Cayla, Diaby, Fenayrou, Forbin, Olanda, Zoui – Arif, Combes, Larqué, Lendormy, Tapada, Viargues.

Rodez III

Départs : Mayeli Kohan (Baziège), Chicard, Mendiola (Montauban), Ricard (Comtal), Gomes (Rueil-Malmaison), Rodriguez (Lucciana), Galley (Vedène-Le Pontet), Ernoux (Seignosse), Loubat (Auxerre), Piot (Onet II), Betombo, Gala (études), Massot (Sète).

Arrivées : Montée de la génération 2005-2006.

Entraîneur : Stéphane Calvel.

Objectif : "Nous allons essayer de jouer, comme chaque année, le haut du tableau. Nous aurons moins de joueurs cadres connaissant le niveau, cette saison. Et nous ne serons, logiquement, pas prioritaires par rapport à l’équipe II et aux U19 nationaux."

Effectif : Karraouis, Puech – Blot, Ghilis, Girardin, Hijano, A. Kebbeh, Koffi, Levy, Mafoudi, Maloum, Surivet, Touilé, Vidal – Ahoori, Boudes, Cardiec, Castanié, Castelli, Drapier, B. Kebbeh, Schuler, Tangapriganin – Bessière, Martinez, Maurel, Prévoteaux.

Sources Aveyron

Départs : Lacombe (Conques), J. Bringer (Onet II), Braun (Le Monastère), E. Delagnes (arrêt), R. Delagnes, Nurit (études).

Arrivées : Da Silva Andrade (Chirac-Le Monastier), Erbah (Millau), Zouhir (Saint-Georges), Traoré (Millau).

Entraîneur : David Merdy.

Objectif : "Ce sera une année de transition. Nous repartons sur un nouveau cycle avec un groupe qui a moins d’expérience. Nous avons perdu du monde, le groupe est très jeune. La préparation a été compliquée, c’est une saison difficile qui s’annonce."

Effectif : Causse, Lanier, Malaval – C. et P. Bertrand, Creyssels, Fabre, Fournier, Mallet, Pujol, Ramal, Saleil – Andrade, Bakkour, Chayriguès, Delon, Erbah, Galière, J. Recouly, Visier – Aman, D. Bastide, Calmels, Vigroux, Zouhir.

Régional 3

Poule B

Millau

Départs : A. Vayssettes (Mende AFL), Erbah (Sources Aveyron), Astorri (arrêt).

Arrivée : Andréo (Ambition Méditerranée).

Entraîneur : Alfredo Perez.

Objectif : "Le maintien, le plus tôt possible. S’adapter à la poule qui est inconnue pour nous."

Effectif : Bondoux, Breton, Desplas, Dos Santos – Akbaba, Bigard, Bury, Cazes, Costes, Couchot, Dupont, Escale Thou, Fabre, Ibrahime, Lavabre, Marcilhac, Migeot, Rodriguez, Sicre – Aïello, Bonnet, Boubagra, Boufala, Bouisseren, Cherkaoui, Codomier, El Atlati, Fages, Fofana, Loubat, Takouche, Temel, Torres, H. Touijri, J. Vayssettes, Viguié, Zeka – Amblard, Andreo, Badache, Goupil, Hebles, Joseph, Piqueras, Soares Dias, Soumah, S. Touijri, Valin.

Saint-Affrique

Départs : B. Arkin (Aguessac), Cadenet, Vayssac (arrêt).

Arrivées : Bel, Da Silva Teixeira (Vabres-l’Abbaye), M. Sallabas (Saint-Georges), Morcillo (Rodez II), Boulenc, Jousserand (Millau), Agrinier, Dos Santos, P. Noël, Vanel (reprise).

Entraîneur : Alexandre Birot.

Objectif : "Difficile de définir un objectif dans une nouvelle poule côté Hérault et avec un Sète qui descend de cinq niveaux."

Effectif : Da Silva, Vanel – Arles, Bonnafé, Boulet, Cauquil, Delort, Fabre, Jousserand, Ramondenc, Sallabas, P. Solier – Agrinier, C. Arkin, Boulenc, Daures, Morcillo, L. et P. Noël, Pagès, M. Solier – Bel, Cambiaire, Cammas, Dugas, Dos Santos, Fournet, Ossin, Reynes, Trebosc, Vergues.

Poule D

Bassin Aveyron

Départs : Loumingou (ent, Jet Montauban), A. Diaby (Druelle), K. Diaby (Juventus Papus), Ahamadi (Olemps), Dieye (Paulhan), Berthe (Dourdou), Molinier (Vitry), Bajjana (Combes), Boussora (Aulnay), Brun (Penchot), Ajoun (Onet II).

Arrivées : Dogue (ent.-joueur, Biars-Bretenoux), Sy (Belleville), Burger (Montbazens-Rignac), Bangoura (Villefranche), Kebba, Macalou (Capdenac-Figeac), Ndogangal Feidanga (Combes), Dembele (Gonfreville), Fofana (Ararat Issy), Sanayang (Figeac-Livernon).

Entraîneur : Alexis Dogue.

Objectif : "Le maintien et redynamiser l’équipe senior."

Effectif : Amaral, Diouf – Auguste, Grivelet, Kebba, Ricci – Diassy, Dogue, Essangui, Konana, Ndogangal Feidanga, Sanyang, Sy – Akhalouf, Bangoura, Camara, M. et T. Fofana, Macalou.

Espoir foot 88

Départs : Calmels (Boussac), Guibert (arrêt), Sola (Luc-Primaube).

Arrivées : Lima (Comtal), Imbert (reprise).

Entraîneur : Jérémy Delpoux.

Objectif : "Faire mieux que l’année dernière. Que l’on soit plus régulier dans les résultats et faire mieux dans le jeu."

Effectif : Enjalbert, Picarougne – Blanc, C. Delpoux, Douat, Geniez, J. Palous, Soulié – Tom Bobek, Caumes, Couderc, Dangles, Imbert, Monjales – Aimerito, Cailhol, Navi, L. Palous, Ricard, Zerouali.

Le Monastère

Départs : Canivenq (ent.), Quinto (Moyrazès), Rafiki, Sanoh (Comtal), F. Camilleri, Vernhes (arrêt), Diallo (Druelle).

Arrivées : C. Montbroussous (ent., Don Bosco Nantes), Barreau (Bezonnes), Braun (Sources Aveyron), Malié (Lévézou), Tarroux (Espagne, retour ex-Raf).

Entraîneur : Cyprien Montbroussous.

Objectif : "S’adapter rapidement au nouveau projet et viser rapidement le haut de tableau."

Effectif : S. Bastide – Berarazana, Charles, Daudé, Delmas, E. Falip, Olier – Assi, Bouscary, Braun, D. Falip, Larroque, Malié, G. Montbroussous, Tarroux, Teixeira – Barreau, Kadani, Mazars, Sow.

Luc-Primaube

Départs : Djelti (Onet II), Diaby (Saint-Mamet), Fonvieille (Naucelle), Ipek (Druelle), Laneau, Solis (arrêt).

Arrivées : Bernabé (Vallon), Bayol (U18 Rodez), Dosso (reprise).

Entraîneur : Franco Vignola.

Objectif : "Finir le plus haut possible. Le groupe est très jeune, il est donc trop tôt pour fixer les objectifs. Faire du mieux possible en cassant cette dynamique de descente."

Effectif : 30 joueurs aujourd’hui. Mais le groupe va se réduire au fil du temps.

Onet-le-Château II

Départs : Baïs (Druelle), Petiaut (Comtal II), Delmas (Saint-Geniez), Bouyssié (US Albi), Foulquier (Comtal).

Arrivées : Djelti (Luc-Primaube), Bringer (Sources Aveyron), Escher (Montbazens-Rignac), Fournier (Ouest Aveyron), Ajoun (Bassin Aveyron), El Baghdadi, Rayssiguier (reprise), Piot (Rodez III).

Entraîneur : Benoît Mochalès.

Objectif : "Etre plus consistant et plus régulier que la saison dernière. Groupe extensible avec équipe III et U20."

Effectif : Enjalbert, Piot – Bedzrah, Besse, Boyer, Diaby, Rozières, Solignac, Zoubir – Ajoun, Angles, Cueye, Djelti, El Baghdadi, Faure, Rayssiguier, Tarayre – Beuve, Boss Lemaire, Bringer, Fournier, Marciano, Mensah, Toudjy.

Réquista

Départs : S. Puech (Rance et Rougier), Soumaoro (Albi Marssac).

Arrivées : Palmyre (Valence d’Albi), Teyssier (reprise), Frayssinet, Vernhes (Luc-Primaube).

Entraîneur : Paolo Teixeira.

Objectif : "Faire mieux que la saison dernière (4e)."

Effectif : Lacan, Roland – Bellières, F. Bousquet, Delmas, A. et M. Julia, Lacroux, Massol, Tarroux, Veyrac – L. Bousquet, Frayssinet, Kilic, Lebon, Teixeira – Durand, Fabre, Grimal, X. Julia, Teyssier, Vernhes.

Poule E

Montbazens-Rignac

Départs : T. Cayron, Santos (arrêt).

Arrivées : Lacout (Bas Rouergue), Almayrac, J. et R. Fel (Penchot-Livinhac), Bach (Pays Alzuréen), Bonnieux (Saint-Juery).

Entraîneur : Alexis Chambéry.

Objectif : "Nous allons découvrir un nouveau championnat en dehors des Aveyronnais. La poule est très relevée. Avec humilité, on va évoluer et on verra après quelques mois. Il y a beaucoup de réserve. Nous sommes heureux de découvrir ce championnat et d’être, finalement, avec nos voisins de Rieupeyroux."

Effectif : J. Gladin, C. Mayran – Pons, D. Cavalié, Miquel, Almayrac, Pialou, Bonnieux, Lescure, Gensac, Bibal – B. Mayran, J. Cavalié, Rufié, Parra, A. Gladin, Rey – Defez, Lavergne, Delbos, Calvet, Loubatières, A. Cayron.

Rieupeyroux

Départ : Aucun.

Arrivées : Belloubet (reprise), Robert (Montbazens-Rignac), Lafon (Cajarc).

Entraîneur : Damien Tournier.

Objectif : "Se donner les moyens d’être au niveau du R3. Dans cette poule, nous devrons être exigeants envers nous-même et gagner en maturité. Le groupe est de qualité, il faut que l’on pense à remettre nos valeurs au cœur du vestiaire. Nous devrons ajouter le mot « maîtrise » à notre vocabulaire pour passer un palier collectif afin d’atteindre nos objectifs."

Effectif : Belloubet, Couderc – S. Alet, Ichard, Puech, Y. Themines, Valaye, Vayssière – Avranche, Cirgue, Frayssinet, Gaffard, Imbert, Jacquart, Lafon, Lesmayoux, Raynal, Rennard – T. Alet, Maurel, Robert, Segond.