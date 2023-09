"Barbie", un phénomène cinématographique mais aussi musical

(ETX Daily Up) - Plus d'un demi-siècle après sa création, plus rien ne semble arrêter Barbie. Le long-métrage qui s’en inspire, réalisé par l’Américaine Greta Gerwig, domine le box-office mondial depuis sa sortie au cinéma. Mais ce n’est pas tout : le film connaît un succès similaire dans les grands classements musicaux grâce à sa bande-son.

"Barbie : L’Album" est sorti dans les bacs le 21 juillet dernier, pour coïncider avec l’arrivée de la comédie satirique de Greta Gerwig dans les salles nord-américaines. Dès lors, il a réussi à s’imposer dans les hit-parades des écoutes en streaming. Ce disque a fait ses débuts à la deuxième place du Billboard 200 en août. Cela maintenant six semaines qu’il apparaît dans le classement américain de référence, même s’il a dégringolé en sixième position. Il trône toutefois à la tête du top de Billboard consacré aux bandes originales de films depuis cinq semaines consécutives. Comme si cela ne suffisait pas, "Barbie : L’Album" est également devenu le disque le plus écouté sur Spotify aux États-Unis et dans le monde, ainsi que sur iTunes, d’après le Wall Street Journal.

Le triomphe commercial de l’album est, bien entendu, lié à celui du blockbuster qui l’a inspiré. Ses recettes mondiales s’élèvent à 1,36 milliard de dollars, ce qui en fait le plus gros succès de l’année au cinéma, selon Variety. Il y a donc fort à parier que de nombreux spectateurs ont écouté la bande originale de "Barbie" sur les plateformes de streaming, après l’avoir vu au cinéma.

Mais "Barbie : L’Album" avait déjà ses propres fans avant la sortie des aventures cinématographiques de la blondinette. Plusieurs de ses morceaux ont été dévoilés au printemps, dont "Dance the Night" de Dua Lipa, "Watati" de Karol G, "Barbie World" de Nicki Minaj et Ice Spice ainsi que "What Was I Made For?" de Billie Eilish. Les clips qui accompagnent certaines de ces chansons incluent des scènes du film, ou, dans le cas de celui de "Dance the Night", un caméo de Greta Gerwig. De plus, Atlantic Records - la maison de disques derrière la bande-son - a organisé des soirées d’écoute de "Barbie : L’Album" aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe en amont de la sortie du film. De quoi lui assurer un beau succès cinématographique, mais aussi musical. Dans l’ensemble, "Barbie : L’Album" a été bien accueilli par la critique pour sa diversité sonore. Mais certains journalistes y ont vu une opération plus commerciale qu'artistique. Shaad D'Souza du Guardian estime que ce disque, produit par Mark Ronson, témoigne de "l’union de l'art et de la publicité", tandis que Alex Rigotti de NME affirme "[cette] bande originale a des hauts merveilleux et des bas misérables".

Quoi qu'il en soit, les mélomanes se sont montrés plus enthousiastes vis-à-vis de cet opus auquel ont participé, entre autres, Tame Impala, Haim, Sam Smith, Charlie XCX et… Ryan Gosling. L’acteur, qui incarne Ken dans le film de Greta Gerwig, a donné de la voix dans "I'm Just Ken". Cette ode opéra-rock à l’acceptation de soi est des plus populaires sur les plateformes de streaming, où elle apparaît dans quantité de playlists. Mais elle a surtout trouvé son public sur TikTok, où elle sert de bande-son à plus de 94.600 vidéos.