La musique, un langage universel ? Pas quand elle parle d'amour

(ETX Daily Up) - La musique porte, depuis toujours, un idéal de transculturalité. On aime penser que c’est un langage qui s’affranchit des mots et des concepts géographiques. Mais une nouvelle étude américaine révèle que certains types de chanson sont davantage reconnaissables universellement que d’autres.

Pour arriver à cette conclusion, des chercheurs provenant de diverses universités américaines ont mené une expérience avec plus de 5000 personnes originaires de 49 territoires dans le monde. Si la grande majorité de ces volontaires sont originaires de pays industrialisés, une centaine d’entre eux vivent au sein de petites communautés relativement isolées. Ce large panel a dû écouter des enregistrements audio de quatorze secondes provenant d'une banque de chansons, issues d'une multitude de cultures différentes. Les participants ont dû déterminer la probabilité que chaque extrait corresponde à un morceau dansant, une berceuse, un chant de guérison ou une chanson d’amour. Contrairement à la plupart des études de psychologie expérimentale, qui sont menées dans une seule langue, celle-ci a été réalisée dans une trentaine d’idiomes.

Quelle que soit la langue utilisée dans l’enquête, les personnes de toutes les cultures ont facilement pu distinguer les morceaux dansants, les berceuses et même les chants de guérison. Elles ont étonnamment eu plus de difficultés à reconnaître les chansons d’amour. Dans les faits, seuls 12 des 28 groupes créés par l’équipe de recherche ont réussi à les identifier correctement, tandis que tous les groupes ont pu trouver les berceuses parmi tous les enregistrements audio. Mais pourquoi les volontaires ont-ils eu tant de mal à reconnaître les chansons d’amour, alors qu’il en existe dans toutes les langues ? Pour Lidya Yurdum, l’une des autrices de l’étude publiée dans le journal Proceedings of the National Academy of Sciences, cette particularité s’explique par le fait que ces morceaux ne parlent pas uniquement… d’amour. "Les chansons d'amour sont une catégorie particulièrement floue qui englobe des titres exprimant le bonheur et l'attirance, mais aussi la tristesse et la jalousie", a-t-elle expliqué dans un communiqué.

C’est pourquoi elles sont plus facilement reconnaissables par les connaisseurs que les néophytes. En effet, les chercheurs ont constaté que les participants qui avaient déjà écouté des chants amoureux dans une autre langue que la leur ou provenant d’un pays différent avaient plus de facilité à les identifier comme tels. Mais ce phénomène ne concerne que les chansons d’amour. Les auteurs de l’étude ont remarqué que "les évaluations [des participants sur les chansons] sont en grande partie précises, cohérentes entre elles et ne s'expliquent pas par leur proximité linguistique ou géographique avec le chanteur", sauf quand les morceaux dont ils ont écoutés un extrait parlent des élans du cœur. Pour Samuel Mehr, co-auteur de l’étude, cela montre bien que la musique n’est pas un art universel, même si elle dépasse les clivages socioculturels et rapproche les hommes entre eux. "La musique est profondément ancrée dans l'interaction sociale humaine", affirme-t-il dans un communiqué.