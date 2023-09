Examen du Code de la route : à quoi doivent s'attendre les futurs candidats à compter de ce mardi 12 septembre ?

Le nouvel examen du Code de la route 2023 entrera en vigueur ce mardi 12 septembre. S'il faut toujours 35 bonnes réponses sur 40 pour être reçu à l'examen, les questions posées vont légèrement évoluer, tant sur le fond que sur la forme.

Les questions de l’examen du code de la route, passé par 1,6 million de personnes en 2022, vont légèrement évoluer à compter de ce mardi 12 septembre. La banque d’un millier de questions, est renouvelée. Objectifs : "Plus de lisibilité et de clarté", souligne Florence Guillaume, la déléguée interministérielle à la sécurité routière.

Trottinette, piéton, motard, cycliste…

Sur le fond, les questions ont été "remaniées pour être plus claires", avec un "vocabulaire simple" et une "formulation plus précise. Nous avons pris en compte également l’essor des nouvelles mobilités avec l’intégration de nouveaux types de questions dans lesquelles le candidat doit analyser les situations du point de vue d’un autre usager (trottinette, piéton, motard, cycliste…)."

"Ne pas piéger les candidats"

Sur la forme, quelques nouveautés sont aussi notées : ainsi dans une image comportant "plusieurs véhicules, la désignation de celui concerné par la question sera plus évidente". Il y a aussi "l’intégration de prises de vues par drone afin de renforcer dans certains cas le réalisme d’une situation". Enfin il sera indiqué au candidat désormais "quand il y a une seule ou plusieurs bonnes réponses".

1037 questions

Ces changements interviennent après des critiques formulées dans un rapport de 2019 sur cet examen théorique général. Il n’a "pas pour objectif de piéger les candidats" au permis de conduire, insiste la déléguée interministérielle. La nouvelle banque de 1 037 questions, dans laquelle puise un algorithme pour en proposer à l’épreuve quarante comprenant les neuf thématiques (le conducteur, la réglementation générale, les équipements de sécurité, etc.) définies par les directives européennes, sera déployée à compter du mardi 12 septembre.

En revanche, les conditions d’examens restent les mêmes, il faut toujours obtenir un minimum de 35 bonnes réponses sur les 40 questions posées au candidat pour obtenir le précieux sésame.