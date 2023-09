Ségur. Journées du patrimoine à Saint-Etienne-de-Viauresque

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’association des amis de l’église de Saint-Etienne-de-Viauresque et l’Atelier de Marmotte vous invitent à venir (re) découvrir un monument historique emblématique du paysage de Ségur.

Édifiée entre les XIIe et XVIe siècles, l’église de Saint-Etienne-de-Viauresque vous ouvre exceptionnellement ses portes les 16 et 17 septembre de 10 heures à 18 heures. Des démonstrations de tissage à la main et du travail du verre au chalumeau auront lieu tout au long des deux jours. Mme Vervandier au tissage et Mme Gisclard, fileuse de verre seront là pour expliquer les techniques et présenter leur métier.