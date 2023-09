Paris IX : collégiens et lycéens invités à rejoindre l'Atelier Théatre du Neuf

Totalement gratuit, cet atelier se tient tous les mercredis d'octobre à juin. Les inscriptions sont ouvertes.

L’AT9 est un atelier théâtre gratuit mis en place par la Mairie du IXe arrondissement de Paris depuis 2015.

Il est animé par l’acteur Tony Harrisson, qui réunit pendant une année (tous les mercredis à la mairie), 20 élèves des collèges et lycées de l’arrondissement.

Une réunion d’information collective aura lieu mercredi 4 octobre à 16 heures à la mairie du IXe.

Les candidats doivent avoir entre 13 et 17 ans... et être motivés.

Les entretiens individuels se tiendront le 11 octobre entre 14 heures et 18 heures à la salle Rossini. Les rendez-vous seront pris lors de la réunion d'information du 4 octobre.

Pour l'entretien individuel, il conviendra de préparer un texte, qu'il s'agisse d'un poème, d'une chanson ou de tout autre écrit qui vous tient à cœur. L'objectif n'est pas d'évaluer la qualité de votre prestation, mais plutôt de voir votre motivation et votre implication. "Nous croyons que ceux qui se préparent pour cet entretien démontrent déjà leur intérêt pour le théâtre, tandis que ceux qui viennent les mains dans les poches pourront être plus difficiles à motiver. Ce sera également l'occasion de nous assurer que nos futurs participants sont en adéquation avec les activités prévues tout au long de l'année, telles que jouer, improviser et travailler sur des textes", explique la municipalité.