Paris : le Village Rugby de la Concorde change la donne en matière de circulation et stationnement

À l’occasion de l’accueil de la Coupe du monde de rugby France 2023, un « Village Rugby », espace de retransmissions et de festivités situé Place de la Concorde, est ouvert du 8 septembre au 28 octobre 2023. Retrouvez toutes les informations pratiques et les perturbations de circulation et de stationnement.

La place de la Concorde accueillera un village dédié au rugby pendant la période de la Coupe du monde 2023 organisée en France. Il sera ouvert du 8 septembre au 28 octobre, pendant toute la durée de la compétition. Ce village, initié par la Ville de Paris dans le cadre d’une convention avec France 2023, pourra accueillir au moins 15 000 personnes dans des conditions sécurisées, et jusqu’à 39 000 le jour d’ouverture et en cas de qualification de l’équipe de France pour les phases finales. Un double sens de circulation mis en place sur la place de la Concorde pendant l’activation du Village Rugby jusqu'au 8 novembre (à l’exception des dates mentionnées sur les cartes configurations exceptionnelles). Celle-ci permettra de garantir les flux de circulation habituels pendant l'exploitation du Village. Le Village Rugby pourra accueillir une jauge de visiteurs plus importante, aussi la Place de la Concorde sera utilisée dans son intégralité. La Préfecture de Police établira un périmètre d’interdiction de la circulation et du stationnement à proximité du Village Rugby.

Pendant les phases de montage/démontage du Village, le jour du match d’ouverture de la Coupe du monde France/Nouvelle-Zélande, puis en cas de qualification de l’équipe de France pour les phases finales, la circulation ne se fera que dans un seul sens sur la Place de la Concorde (de la rue Royale vers pont de la Concorde) du 7 septembre à 00h01 au 8 septembre à 12h00 puis le 9 septembre de 02H00 à 08h00. Le parking Indigo Concorde sera fermé uniquement lors du match d'ouverture et à partir des quarts de finale si l'Équipe de France joue, et lorsque le périmètre de sécurité est activé, soit du 8 septembre à 12h00 au 9 septembre à 02h00.