A Paris, derniers jours pour découvrir l'exposition de photos inédites de Charles Aznavour

À quelques mois du centenaire de la naissance du chanteur Charles Aznavour, la mairie du IXe arrondissement de Paris, en partenariat avec Lydia Kasparian et la Fondation Aznavour, propose jusqu'au 17 septembre une exposition de photos inédites sur la vie de l'artiste.

Conçue spécialement pour l'occasion, l'exposition rassemble une centaine de photos inédites prises par Roger Kasparian, qui a photographié les plus grandes figures de la scène musicale française et internationale des années 60.

2024 marquera le centenaire de Charles Aznavour. Artiste de renommée internationale, son histoire est intimement liée au 9e arrondissement. Il passa son enfance avec ses parents dans l’immeuble du 22 rue de Navarin où ils cachèrent durant la seconde guerre mondiale des personnes d’origine juive et des Arméniens (parmi eux Missak Manouchian et son épouse Mélinée). Plus tard, il installa ses bureaux d’artiste rue Rossini.

Pour honorer ce français viscéralement attaché à la France et à son pays de cœur l’Arménie, la mairie du IXe, en partenariat avec la fondation Aznavour, accueille une exposition de photographies inédites du photographe devenu son ami, qui l’a accompagné dès ses débuts, Roger Kasparian. Une exposition-événement, imaginée et conçue avec sa fille Lydia Kasparian qui lance l’année du centenaire Aznavour !

L'exposition est visible du lundi au vendredi de 10 heures à 17 heures et le samedi de 10 heures à 12 h 30.