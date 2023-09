Lestrade-et-Thouels. Le village en fête pour un week-end réussi

Le village de Lestrade était en fête avec de nombreuses animations mises en place par le jeune comité des fêtes. Ce sont d’abord les amateurs de pétanque qui investissaient la place du jeu de boules et ses environs, tandis que les jeunes mettaient tout en place à la salle polyvalente où un "méchoui" était prévu au dîner. Belle soirée conviviale animée par l’orchestre Frédéric Vernhet et ses danseuses jusqu’à une heure tardive.

Le lendemain, dès 8 heures, un déjeuner aux tripous était servi au restaurant tandis que les marcheurs partaient pour une randonnée de 12 km. Sur les coups de midi, les amateurs de burgers, de frites et de crêpes se pressaient sous les tonnelles et les enfants s’amusaient sur le château gonflable. Et c’est à 15 heures que nous avons eu droit à un super spectacle de cascade à moto et quad, vraiment impressionnant. A16 heures, ce fut au tour des enfants de défiler avec leurs vélos décorés et fleuris, heureux aussi de participer à la fête.

Et pour compléter ce week-end, une "sardinade" était servie à la salle polyvalente. Très belle soirée de clôture pour cette fête quasi parfaite et agréable à chacun, à mettre au crédit d’un jeune comité plein d’enthousiame.