Quésaco : La théorie du "pain grillé", pour voir la vie du bon côté

(ETX Daily Up) - Connaissez vous la théorie du pain grillé ? Ce concept venu de TikTok consiste à accepter que les tracas du quotidien surviennent pour de bonnes raisons et permettent d’éviter des catastrophes plus graves. Selon ses adeptes, cette théorie aiderait à atténuer le stress et l’anxiété.

La théorie du pain grillé ("burnt toast theory", en anglais) tire son nom d’une situation de la vie quotidienne déjà vécue par des millions de personnes : une tranche de pain qui ressort carbonisée du grille-pain. Ce petit tracas au moment du petit déjeuner est néanmoins susceptible de vous retarder pour partir au travail ou à l’école et donc d’occasionner du stress. Mais selon la théorie du pain grillé, ce temps perdu à refaire griller une tartine est en fait un moyen détourné de l’univers d’empêcher un autre incident, qui pourrait, lui, être beaucoup plus grave. En gros, même les mauvaises choses surviennent pour de bonnes raisons.

Cette façon de voir le verre à moitié plein est partie d’une vidéo publiée cet été sur TikTok par une internaute du nom de offthe__grid. Ingrid explique avoir adopté cette théorie pour calmer son anxiété. Dans sa vidéo visionnée près de 100 000 fois, la jeune femme déclare : "Cela m’a vraiment aidé à accepter les choses qui sont hors de mon contrôle". "Adopter [cette théorie] et y réfléchir sérieusement lorsque je suis bouleversée par quelque chose qui échappe à mon contrôle m'a vraiment permis de m’ancrer et d'avoir un peu plus de paix dans ma vie. Bien sûr, vous ne saurez pas exactement de quoi le toast brûlé vous a sauvé, mais ce n'est pas la question. Le but est de vous permettre d’accepter les choses de la vie qui échappent complètement à votre contrôle, de vous apportez plus de paix et de vous ancrer dans la réalité".

La théorie du pain grillé est en réalité un mécanisme psychologique que nous adoptons déjà instinctivement : trouver un sens à la vie, même dans les pires moments. "Notre instinct humain est de chercher un sens en transformant le chaos en cohésion", explique le psychologue Cameron Williams dans Refinery29. "Notre résilience et nos forces en tant qu’êtres humains nous permettent de tirer parti de nos circonstances uniques et de les mettre à notre avantage". En somme, même si l'on désigne l'univers comme maître de notre destin, nous sommes en réalité les seuls responsables des événements qui nous arrivent. Toutefois, l'expert pense que ces théories comme celle du toast brûlé sont "des points d'ancrage dans les tempêtes de la vie" et pourraient être une solution efficace pour rester solide lorsque notre vie échappe à notre contrôle.