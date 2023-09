Sébazac-Concourès. À la rencontre des associations

Vendredi 8 septembre, à la Doline et au gymnase, avait lieu la fête des associations.

Des stands très variés : école de raid/orientation dès 8 ans pour apprendre à s’orienter, à lire une carte, la salle de muscu dès 16 ans de à 22 heures tous les jours, l’Aïkido de 6 ans à 90 ans, pas nécessairement de compétition mais une démarche personnelle, le karaté à partir de 6 ans, sport complet (self-défense, respect), le judo à partir de 4 ans (éveil, motricité), patins, le seul club en Aveyron, essai possible, Onedrop (stages, ateliers, éveil musical), Trad en 4 d dans le souci du respect des traditions musicales, les Couleurs du Causse pour éveiller ses talents, Familles Rurales avec de nombreuses activités variées, ADMR, service à la personne en recherche de bénévoles, Sport pour Tous avec un choix de pratiques sportives, sentiers de pays, randonnées sportives et culturelles, Variété locales 12 pour la sauvegarde de races anciennes de fruits, la pétanque, Méca Sport pour les mordus de mécanique… Et ce n’est qu’une partie infime de la nombreuse liste des associations de la commune tennis, badminton, cyclo club, football, Raid Aventure, Savate française, USEP, Téléthon… En principe les associations permettent une ou deux séances de découverte gratuite. Un fil rouge était proposé aux enfants. 10 bonnes réponses sur 23 questions donnaient droit à une récompense. Cette manifestation n’a peut-être pas connu le succès escompté… Mais il est toujours possible de se renseigner. Le bulletin municipal contient les coordonnées de toutes les associations qui vous sont proposées. Une collation était offerte par la municipalité.