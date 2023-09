Inondations meurtrières en Libye : plus de 2 300 morts, à Derna, ville dévastée, "il y a des corps partout"

Les inondations ont déjà fait plus de 2 300 morts et 10 000 disparus, alerte la Croix-Rouge.

Plus de 1 000 corps ont déjà été découverts à Derna, sur la côte nord-est de la Libye, une ville défigurée par des inondations qui ont déjà fait plus de 2 300 morts et 7 000 blessés, selon le porte-parole des services de secours relevant du gouvernement de Tripoli.

Le nombre de morts est "énorme"

Le nombre de morts est "énorme", déplore la Croix-Rouge qui signale, dans le même temps, 10 000 personnes disparues.

Un appel à la solidarité

Le bilan, encore incertain, sera "très, très lourd", a confirmé, mardi, Hichem Chkiouat, ministre de l’Aviation civile et membre du comité d’urgence. "Je reviens de Derna. La situation est désastreuse. Il y a des corps partout, dans la mer, dans les vallées, sous les bâtiments. Je n’exagère pas en disant que 25 % de la ville a disparu. De très nombreux bâtiments se sont effondrés".

Des quartiers entiers de Derna envahis par les flots

Des quartiers entiers de Derna ont été envahis par les flots après la rupture de deux barrages vieillissants en amont de la ville, rendant "la situation catastrophique et incontrôlable", s’inquiète l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Près de Derna, les véhicules sont retournés, les arbres déracinés et les maisons abandonnées, relate un journaliste de Reuters qui a pu approcher la ville côtière de 125 000 habitants.

Appel à l'aide internationale

La tempête Daniel, qui a touché la Turquie et la Grèce la semaine dernière, amplifiée par la température élevée de la Méditerranée, a aussi frappé ainsi plusieurs villes le long de la côte libyenne, dont Benghazi, la deuxième ville du pays. Et "les besoins humanitaires dépassent largement les capacités du Croissant-Rouge libyen et même les capacités du gouvernement, alerte la Croix-Rouge. C’est la raison pour laquelle le gouvernement dans l’Est a lancé un appel à l’aide internationale".

La France y a répondu et "mobilise des moyens pour aborder une aide urgence", annonce le Président Emmanuel Macron. L’Allemagne, l’Égypte, le Qatar, l’Iran et l’Italie ont également proposé de participer à l’élan de solidarité, alors que les États-Unis tentent de se coordonner avec leurs partenaires et les autorités libyennes.

La situation politique complexe ne facilite pas les choses. Ce pays, qui détient les réserves pétrolières les plus abondantes d’Afrique, rappelle Le Monde, est coupé en deux depuis la chute de Mouammar Kadhafi, en 2011. Deux gouvernements se disputent le pouvoir : celui d’Abdel Hamid Dbeibah, reconnu par l’ONU, et celui nommé par le Parlement et soutenu par le maréchal Haftar.