Naucelle. Le Point Infos Seniors : un service pour les personnes âgées

Le Point Infos Seniors du Pays Ségali est un dispositif du conseil départemental géré par le Centre social et culturel du Pays ségali. C’est un service d’accompagnement gratuit à destination des personnes de plus de 60 ans et de leur entourage.

Cyrielle, la coordinatrice du PIS, est là pour accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes sur les questionnements suivants : le maintien à domicile, les services d’aide à domicile, les prestations APA, l’aménagement du logement, la sortie d’hospitalisation, les aides existantes en situation de handicap, les démarches administratives, l’accès aux droits, les financements possibles… Elle peut aussi conseiller et orienter la personne âgée sur les structures d’accueil : l’accueil de jour ou temporaire, les résidences autonomie, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Elle travaille en lien et collaboration avec les autres professionnels du secteur médico-social. Il est possible de solliciter Cyrielle au Centre social et culturel du Pays ségali ou lors des permanences qui se tiennent tous les lundis à Naucelle de 13 h 45 à 16 h 45 et les jeudis à Baraqueville de 9 h à 12 h au Centre social. Le vendredi, Cyrielle est à Cassagnes-Bégonhès, de 9 h 30 à midi, dans les locaux de la mairie.

Pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, Cyrielle réalise des visites à domicile.

Contacts : 07 50 64 84 72 ou 05 65 72 29 19

pis@cscps.fr