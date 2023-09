Orages et risque de grêle : 35 départements maintenus en vigilance ce mercredi soir, 12 vont le rester ce jeudi

Le point sur les prévisions de la soirée et de la journée de jeudi.

Météo France maintient la vigilance orages dans 35 départements jusqu'à la soirée de mercredi 13 septembre 2023, essentiellement dans la partie est de la France. Plusieurs départements d'Occitanie sont concernés : Aveyron, Lozère, Gard et Pyrénées-Orientales.

Les départements en vigilance orages ce mercredi. Capture - Météo France

On approche de la fin de cette dégradation orageuse venant de l'Espagne et qui a commencé à balayer l'ouest du pays lundi 11 septembre. L'épisode s'est déjà atténué ce mercredi, apportant des pluies "bénéfiques, attendues et tombant sans violence", détaille Météo France dans son bulletin. "Plus au sud cependant, entre le Vaucluse et la Drôme provençale les intensités pluvieuses sont temporairement fortes". Des chutes de grêle sont toujours possibles.

Encore des orages dans 12 départements ce jeudi

Pour l'heure, 12 départements restent en vigilance jaune pour jeudi 14 septembre 2023. L'alerte est active à partir de midi et devrait être levée en milieu de soirée. Le soleil devrait être de retour dans le reste du pays.

Voici les départements concernés : Ariège, Pyrénées-Orientales, Doubs, Jura, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Var, Alpes-Maritimes, et Haute-Corse.

Les départements en vigilance orages ce jeudi. Capture - Météo France

