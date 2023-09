Aubin. La culture gratuite et accessible 24h/24h avec les "boîtes à livres"

C’est en présence du maire aubinois Michel Baert de ses adjoints Brigitte Cuesta et Maurice Couderc, qu’a été inaugurée la boîte à livres du Gua, installée à l’entrée du square Ambroise-Croizat. Étaient également présents les deux enseignants de l’IME de l’Ouest Jean-Michel Dumas et Jean-Marie Combes ainsi que les élèves qui ont fabriqué ces boîtes à livres, 4 au total.

Brigitte Cuesta, à l’initiative et qui a géré cette opération prend le relais a rappelé que "chacun peut amener des livres et les emprunter, c’est un libre-service gratuit 24/24 heures. Une autre va être installée à Combes et deux autres sur Aubin Centre. Les enseignants de l’IME ont indiqué que "c’est le résultat du travail d’une année scolaire pour les 20 enfants qui ont participé à la fabrication de ces quatre boîtes. À partir des cotes que nous a données l’adjointe, nous avions ensuite libre inspiration de création et nous avons soumis le tout à l’imagination de nos élèves. Et d’un bois brut de douglas, voilà donc le travail fini".