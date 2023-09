Decazeville. Les photos "African Judo" d’Emmeric Le Person

La Bassine, 21 rue Clemenceau à Decazeville, a décidé de mettre un artiste à l’honneur chaque mois. Après l’artiste peintre Jean Poujade, c’est Emmeric Le Person qui propose "African Judo", un ensemble remarquable de photographies noir et blanc. Emmeric Le Person est un photographe professionnel et judoka. Il a couvert les coulisses des compétions internationales pendant 10 ans et ce jusqu’au Covid.

Habitant le Bassin, ce portraitiste en noir et blanc expose ici une série sur l’âme du judo en Afrique, à partir d’une compétition qui a eu lieu à Tunis, en 2018.

Le photographe se définit ainsi : "J’ai toujours été un défricheur. Je pourrais me qualifier comme un photographe artistique et humaniste. Et au fil du temps, une évidence, je me considère comme un citoyen du Monde avant tout." Cette exposition est visible jusqu’à fin septembre, du lundi au vendredi, pendant le snack "Chez Charlotte et Agnès" et le dimanche, pendant le café associatif d’Antirhouille.