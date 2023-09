Basket-ball : cette saison, Rodez devra choisir de quelle recrue se passer à chaque match

Le technicien de Rodez (N3), Matija Sagadin, ne pourra pas utiliser tous ses nouveaux joueurs en même temps cette saison. Ce sera le cas ce samedi 16 septembre, à 20 heures, contre La Ricamarie, à l'occasion de la deuxième journée de championnat. La première à Ginette-Mazel.

Pour sa première sortie de l’exercice à Montélimar (67-66), le week-end dernier, l’entraîneur rouergat, Matija Sagadin, n’avait amené avec lui que neuf joueurs sur les dix possibles. La raison ? Il y en a plusieurs. À commencer par un problème de licence pour le jeune Pierre-Ismaël Chumiatcher, qui a finalement été réglé cette semaine. Mais ce n’est pas la seule cause. L’important renouvellement de son effectif cet été, avec quatre départs (Bensaada, Guirao, Gaji, Poulard) et cinq arrivées (Zéphirin, Toco Ndedi, Sharta, Bannerman et Diouf) en est une également. Et c’est sur ce dernier point que le hic intervient. En effet, le règlement interdit aux clubs de faire jouer plus de trois joueurs dits "mutés" sur un même match. Tout au long de la saison, le coach aveyronnais devra donc faire une sélection parmi ses recrues, à l’exception de son nouvel ailier fort de 27 ans, Mansour Diouf. "Il n’a pas joué l’année dernière, donc il n’est pas considéré comme muté. Ça arrange le club", précise le président Xavier Alric.

Des jeunes en double projet

En clair, Matija Sagadin aura ainsi le choix entre Klay Zéphirin, Joseph Sharta, Wirdane Toco Ndedi et Alexander Bannerman, lorsque la situation administrative de ce dernier, Mongol de naissance et résident français depuis petit, sera réglée. Pas l’idéal, mais vu le nombre de départs enregistrés, le club avait-il vraiment le choix ? "C’est mieux quand on garde nos effectifs, mais ça fait partie du jeu. Chaque année, il y a de la rotation et il y en a toujours qui veulent voir ailleurs", est bien conscient Xavier Alric. En plus des recrues, l’idée de faire jouer des jeunes du cru pour pallier ces mouvements a aussi été envisagée : "On fera monter des U20, c’est sûr."

Deux des trois places réservées aux mutés devraient, au moins dans un premier temps, être attribuées à Zéphirin et Sharta, tous deux déjà du voyage à Montélimar et respectivement auteurs de 19 et 8 points. Un turn-over sera ensuite effectué pour l’ultime quota. "J’ai deux jeunes (Toco Ndedi et Bannerman, 19 et 18 ans) qui sont sur un double projet au club. Il y aura un roulement entre eux. C’est le fonctionnement qu’on a décidé d’avoir", explique Matija Sagadin. Son président détaille : " Wirdane fait aussi une alternance en communication et partenariats avec nous, et Alexander fait un BPJEPS pour devenir entraîneur." De quoi faire participer l’ensemble du groupe à la vie du RBA, même si l’un d’entre eux restera forcément sur le carreau avec la N3 le week-end. Le cas de Bannerman, samedi soir.