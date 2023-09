Entraygues-sur-Truyère. Les apiculteurs échangent et se forment

Le Rucher de santé de l’abeille d’Entraygues organisait une rencontre entre les apiculteurs amateurs en formation dans le Cantal et l’équipe de Michel Bartomeuf à Entraygues dont une partie s’est rendue le 18 août à La Plantelière d’Arpajon-sur-Cère (dotée en 2018 d’un rucher école).

La Caba (Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac) et le Syndicat des apiculteurs du Cantal proposent chaque année des formations "apiculteurs amateurs".

Cette fois, la formation est consacrée à "La récolte du miel", et l’équipe entrayole échange ses expériences et ses connaissances, mais aussi ses questions avec le formateur Christian Carrier, également président du Syndicat. Dans le rucher du site de la Plantelière : magnifique espace de 7 ha planté de belles variétés d’arbres dans des jardins thématiques et des espaces ludiques, la Caba possède 4 colonies et les 6 autres appartiennent à Christian Carrier qui les met à disposition de ses "élèves". Les ruches se trouvent dans une clairière boisée où ronces et herbes les enveloppent.

Cet environnement naturel participe à la lutte contre le frelon asiatique, les abeilles étant ainsi moins stressées par le vol stationnaire de ce redoutable ennemi.

La récolte du miel est presque entièrement terminée, quelques chasse-abeilles sont retirés et des languettes de traitement contre le varroa, sont déposées dans quelques ruches.

En fin de rencontre, Michel Bartomeuf et Jean-Bernard Fayel, conseiller apicole du secteur, ont expliqué aux participants le fonctionnement du Rucher d’Entraygues et les ont invités à participer aux journées de conférence et de pratique qu’ils organisent.