Orages et pluie-inondation : deux départements d'Occitanie passent en vigilance orange cette nuit

Météo France place l'Hérault et le Gard en vigilance orange pluie-inondation, 23 départements sont en vigilance orages.

Pour le reste de la journée de vendredi 15 septembre 2023, 20 départements sont en vigilance jaune orages et crues le long de la façade atlantique et au bord de la Méditerranée : Ardèche, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales, Ariège, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Gers, Pyrénées-Atlantiques, Landes, Gironde, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Côtes d'Armor et Finistère.

Les départements en vigilance jaune ce vendredi. Capture - Météo France

Mais le phénomène risque de s'accentuer dans la nuit, la vigilance orange est activée dans le Gard et l'Hérault à partir de 3 heures du matin. "Les précipitations pourraient être assez importantes sur le piémont, autour de 100 à 140 mm", prévient Météo France.

23 départements seront également en vigilance jaune. Les orages vont quitter le sud-ouest mais seront toujours actifs sur la façade atlantique de la Gironde à la Bretagne, et le phénomène devrait se déplacer jusque dans la région PACA où de fortes rafales de vent sont aussi attendues.

Les départements en vigilance jaune et orange ce samedi. Capture - Météo France

Orages et fortes chaleurs ce dimanche

Le ciel ne devrait pas se dégager tout de suite. Dimanche 17 septembre, "de nouvelles averses orageuses se développeront sur l’ouest du pays, notamment sur le quart nord-ouest. Elles pourront gagner le Centre, le Bassin parisien et les Hauts-de-France en fin de journée ou soirée", selon les prévisions de Météo France.

Dans le Sud-Ouest, le soleil devrait être au beau fixe et les températures élevées pouvant atteindre les 30°C.