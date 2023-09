VIDEO. Inflation, maison itinérante insolite et rugbymania au programme du JT des Territoires

Chaque fin de semaine, Cyril Viguier propose un tour des régions à la rencontre des acteurs de l'actualité.

Sommaire

Inflation : la consommation impactée

Comment faire face à la hausse continue et généralisée des prix ? Poussés par un pouvoir d’achat en berne, les Français s’adaptent et changent leurs habitudes de consommation comme nous le montrera la rédaction de TV7.

Insolite : une maison roulante et itinérante

Ils ont décidé de vivre l’aventure en roulant. Dans l’Aube, Canal 32 nous racontera le projet étonnant d’une famille qui délaisse sa maison pour vivre dans un car aménagé. Un défi encore en chantier à découvrir.

Sport : une rugbymania nationale

Et puis impossible de ne pas évoquer cette semaine la Coupe du Monde de rugby. Vous verrez grâce à nos partenaires de La Dépêche du Midi et de TL7 que la passion de l’ovalie se répand partout en France.

Histoire : la camp des amérindiens

Et en fin de journal vous découvrirez la culture amérindienne grâce à l’action de passionnés qui ont vécu, le temps d’un week-end, comme à l’époque du Far West. Danses et coutumes traditionnelles nous feront voyager dans le temps.

