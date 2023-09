VIDEOS. Orages et inondations : véritable déluge dans l'Hérault, la vigilance rouge est activée

Il est déjà tombé 450 mm de pluie en moins de 24 heures, et les averses ne vont pas baisser en intensité.

Les pluies sont bien plus violentes que prévu dans l'Hérault ce samedi 16 septembre 2023, le département vient d'être placé en vigilance rouge pluie-inondation par Météo France. Le Gard et la Lozère sont toujours en orange.

"Ces pluies et orages donnent jusqu'à 80-100 mm en peu de temps. Les cumuls sur 24 heures peuvent atteindre de 300 à 400mm, très ponctuellement 600 mm sur les hauts cantons de l'Hérault où il est déjà tombé plus de 450 mm", relève Météo France.

Les cours d'eau débordent

Dans plusieurs villes de l'Hérault, l'eau déborde :

\ud83d\udd34 #Hérault : la situation dégénère. Nouvel #orage stationnaire en cours autour de #Lodève. Les #inondations se multiplient en centre-ville et périphérie. Cumuls dépassant désormais les 500 mm sur l’épisode à Roqueredonde (34) ! @infoccitanie pic.twitter.com/b01T7MHvU9 — Loïc Spadafora (@loicspadafora) September 16, 2023

\ud83d\udd34 CRUE DE L'ORB À BÉDARIEUX (34)



Suite aux fortes pluies des dernières heures sur les hauts-cantons de l'#Hérault (plus de 300 mm), l'#Orb est en #crue et inonde certaines parties basses de la commune de #Bédarieux.



Vidéo : Luc Michelet pour Météo-Languedoc pic.twitter.com/wAhsG5LnMT — Météo Languedoc (@MeteoLanguedoc) September 16, 2023

#FlashInfo|| Commune de #Lunas reconnaissances pour l’Orb qui est sorti de son lit dans les rues du village & sur RD Pas de danger\u26a0\ufe0f mais des personnes bloquées au 1er étage sans pouvoir sortir Plan communal de sauvegarde activé 1 salle ouverte où sont regroupées 15 personnes pic.twitter.com/HsdXjdH3sj — Pompiers 34 (@PompiersHerault) September 16, 2023

.

41 départements en vigilance orages

Six départements sont actuellement en vigilance pluie-inondation : l'Hérault (rouge), le Gard et la Lozère (orange), ainsi que l'Ardèche, les Boucjes-du-Rhône et le Var (jaune).

Une alerte orages est lancée dans 41 départements en Bretagne, le nord-est et le sud-est.

#AlerteMeteo | Le département de l’Hérault passe en vigilance rouge pluie inondation.

\ud83c\udfe0 ne pas descendre dans vos sous-sol

\ud83d\ude97 stoppez vos déplacements

\ud83d\udcdeN’appelez les pompiers que si urgence#VigilanceRouge https://t.co/l62XwWLyN7 — Pompiers de France (@PompiersFR) September 16, 2023

.