Villefranche-de-Rouergue. Une conférence sur la santé des enfants face à la pollution

La Convention Territoriale d’Ouest Aveyron Communauté propose une conférence consacrée à la prévention des risques sanitaires liés aux polluants environnementaux. Animée par Sophie Fleckenstein, Formatrice – conseil en santé environnement, cette conférence s’inscrit dans le cadre du programme "Santé environnementale et périnatalité", déployé par la Mutualité Française Occitanie.

"Les polluants environnementaux présents dans l’air intérieur, l’alimentation, les produits ménagers ou encore les cosmétiques peuvent avoir un impact néfaste sur la santé de l’enfant. Durant les 1 000 premiers jours du fœtus et de l’enfant, le corps et le cerveau se développent à toute vitesse et sont particulièrement vulnérables à l’environnement. Lors de la conférence, des solutions et alternatives seront apportées pour créer un environnement sain pour sa santé et celle de son enfant".

Rendez-vous le jeudi 5 octobre à 18 h à la Communauté de communes à Villefranche-de-Rouergue, chemin de Treize Pierres en salle de conférence au rez-de-chaussée. Participation gratuite, inscription conseillée (nombre de places limitées).

Renseignements et inscriptions : conventionterritorialeglobale@ouestaveyron.fr 05 81 39 00 64 / 06 88 22 34 66