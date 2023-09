Covid-19, grippe, bronchiolite, papillomavirus… Quelles sont les dates des campagnes de vaccination de cet automne ?

Bronchiolite, Covid-19 et la grippe, papillomavirus : l’automne va être marqué par plusieurs campagnes d’immunisation ou de vaccination. On vous rappelle les dates.

Bronchiolite (depuis le 15 septembre)

La Haute Autorité de Santé (HAS) a donné son feu vert au remboursement du Beyfortus visant à prévenir la bronchiolite chez les nouveau-nés et les nourrissons. Ce traitement est disponible depuis ce vendredi 15 septembre.

En France, la bronchiolite touche chaque hiver près de 30 % des nourrissons de moins de 2 ans, ce qui représente environ 480 000 cas par an. L’année dernière, l’épidémie avait été particulièrement virulente avec 35 000 bébés hospitalisés, dont 2 500 en soins critiques. Le Beyfortus, un traitement proposé depuis ce 15 septembre pour les nouveau-nés, doit permettre de les protéger contre cette maladie.

Le traitement concerne tous les nourrissons nés après le 6 février. Pour les enfants qui naîtront pendant la saison épidémique, soit entre octobre et mars, l’injection de Beyfortus sera proposée lors du rendez-vous avec le pédiatre avant de quitter la maternité.

Si elle n’a pas pu se faire en maternité, un rattrapage pourra être effectué en ville lors d’une visite pédiatrique, dans des cabinets de médecine générale, de pédiatrie, des centres de santé etc.

Covid 19 (à partir du 2 octobre)

Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, a annoncé ce vendredi 15 septembre 2023 que le début de la campagne nationale de vaccination contre le Covid-19 allait être avancé. Celui-ci aura lieu le 2 octobre, soit quinze jours avant la date initialement prévue.

Cette annonce intervient alors que plusieurs signaux font état d’une hausse de l’incidence du Covid-19 en France ces dernières semaines. "On pense que l’incidence a progressé d’une trentaine de pour cent depuis la semaine dernière, c’est à prendre avec beaucoup de précaution mais le virus circule, chacun de nous peut voir des cas autour de lui", a relevé Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé.

Cette diffusion accrue du virus a récemment incité le Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (Covars), héritier du conseil scientifique, à recommander "l’accès au rappel vaccinal dès que possible". Une recommandation que le ministère de la Santé a donc décidé de suivre.

Grippe (à partir du 17 octobre)

À partir du 17 octobre, reste prévu le déclenchement parallèle de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière.

Ces deux vaccinations sont recommandées pour les plus à risque (65 ans et plus, femmes enceintes, personnes immunodéprimées ou avec des comorbidités comme des maladies chroniques, résidents d’Ehpad, etc.) et les personnes qui les côtoient, comme les soignants. Elles peuvent se faire en même temps. La vaccination pourra être administrée par un médecin, un infirmier, une sage-femme ou encore en pharmacie, voire sur place en Ehpad.

Papillomavirus (à partir du 2 octobre)

Une campagne de vaccination contre les HPV pour les élèves de 5e et un décret permettant notamment aux pharmaciens de prescrire et vacciner dès 11 ans, la France veut rattraper son retard en termes de vaccination contre les infections à HPV. Objectif : atteindre 80 % de couverture vaccinale en 2030.

Les autorités sanitaires lanceront le 2 octobre prochain une campagne de vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) pour les collégiens de 5e. Parallèlement, les pharmaciens peuvent désormais prescrire et vacciner à partir de 11 ans. La mesure a été prise par décret le 8 août 2023 et concerne également les infirmiers et sage-femmes.

L’objectif fixé par la stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030 est ambitieux : atteindre les 80 % de garçons et filles vaccinés contre le HPV à l’horizon 2030. Et on en est encore loin selon les chiffres de Santé publique France. Seules 41,5 % des filles de 16 ans présentaient un schéma vaccinal complet en 2022. Ils n’étaient que 8,5 % de garçons en 2021. Des chiffres en deçà de la plupart des voisins européens de la France.