Entraygues-sur-Truyère. Édition originale des Salta coltadas

Beau succès pour la 6e édition des Salta coltadas malgré une année difficile pour la vigne, face au mildiou et à la sécheresse d’un été caniculaire avec des températures exceptionnelles.

Si vendredi soir, la traditionnelle soirée dégustation a laissé la place à l’écran géant pour suivre l’exploit des Bleus, tous les amateurs de vins locaux étaient au rendez-vous le samedi pour l’apéro-concert, animé par l’Harmonie de Marcillac, belle fanfare qui a joué tout au long de la soirée de joyeuses variétés connues.

Toutes les cuvées locales ont été appréciées autour d’assiettes vigneronnes généreusement préparées par les "diététiciennes aveyronnaises" fidèles au poste. Beaucoup de monde, pour une soirée réussie jusqu’à épuiser les réserves des vignerons !

Le dimanche, dès 8 h 30, les randonneurs aguerris démarraient pour un parcours de 13 km à travers les vignes de Pierre Albespy et du domaine Mousset, la réserve de la LPO, le ruisseau de Portès, avant le repas de midi devant la salle des fêtes. Deux étapes de ravitaillement ont permis aux randonneurs de faire face à des températures de plus en plus élevées au fil de la matinée.

Le groupe des "5 km" se mettait en route à 10 heures pour un circuit différent à travers les vignes avant de venir partager aussi le plateau-repas traditionnel, préparé par une équipe de bénévoles inépuisables, et de déguster les cuvées de l’appellation.

Un grand merci à tous les bénévoles !